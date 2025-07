BEOGRAD UZVRAĆA HAPŠENJEM TERORISTA Analiza "Novosti": Uvođenje reciprociteta kao odgovo na seriju privođenja naših ljudi na KiM

OBUSTAVLjANjE dijaloga o normalizaciji odnosa koji se vodi pod pokroviteljstvom Brisela, ali i uspostavljanje svojevrsnog principa reciprociteta kao odgovor na poslednje nasilne poteze Prištine, uključujući i hapšenje srpskih zvaničnika zbog izgovorene reči, mogli bi da budu efikasni mehanizmi da se zaštite naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji u odsustvu adekvatne reakcije međunarodnih predstavnika i misija koje su za to dobile mandat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Ovako sagovornici "Novosti" sumiraju poslednje događaje u južnoj srpskoj pokrajini - gde je po nalogu prištinskog pravosuđa Igoru Popoviću, pomoćniku direktora Kancelarije za KiM, određen jednomesečni pritvor zbog pominjanja zločina tzv. OVK nad Srbima u Orahovcu - ali i u centralnoj Srbiji, u Svilajincu, gde je u utorak uveče priveden istaknuti član ove zločinačke organizacije Ljuljzim Haljilji. On je osumnjičen za ratne zločine nad našim narodom u rejonu Peći, Prištine i Đakovice, a pretpostavlja se da je i napadao naše vojnike na karauli Košare.

Sumnja se da su i naši vojnici na Košarama bili mete Haljiljija

Privođenje Haljiljija nije prvi slučaj da režim Aljbina Kurtija štiti i ostavlja na slobodi teroriste, dok s druge strane progoni, deportuje i hapsi Srbe pod nejasnim optužbama i na osnovu neutemeljenih sudskih odluka. Podsetimo, u junu je na graničnom prelazu Horgoš, kada je iz Mađarske hteo da uđe u Srbiju, uhapšen bivši pripadnik ROSU, specijalne jedinice tzv. kosovske policije, Arbnor Spahiju, koji se sumnjiči da je učestvovao u likvidaciji Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića tokom krvoprolića u Banjskoj u septembru 2023.

I pored upornih pokušaja Beograda i naših pravosudnih organa da i preko Euleksa i drugih međunarodnih predstavnika dobiju dokumentaciju o slučaju Banjska, ali i brojnim drugim spornim događajima, od ubistva Olivera Ivanovića, do albanskog policajca koji je davio srpskog maturanta u Severnoj Mitrovici - iz Prištine nije dostavljen ni jedan jedini papir niti su postupci za nasilje protiv naših sunarodnika pokrenuti.

Srpskim bezbednosnim i pravosudnim organima zato ne preostaje ništa drugo nego da vode svoje istrage i postupke, pa je tako i u slučaju hapšenja Popovića, Više javno tužilaštvo naložilo MUP i BIA da identifikuju lica koja su ga otela i privela, predstavljajući se kao pripadnici tzv. kosovske policije. Takođe, u slučaju nedostupnosti svih osoba koje identifikuju naši organi, može se raspisati poternica u Srbiji, ali i međunarodna, preko Interpola.

Analitičar Ognjen Karanović kaže za "Novosti" da Srbija već godinama to i čini, samo što od toga, ukazuje, ne pravi spektakl:

- Privremene prištinske institucije pod kontrolom Kurtijevog režima, ali i njegovih prethodnika, od svih represivnih mera prema Srbima prave senzaciju, kako bi potvrdili nezavisnost i državnost albanskog terorističkog i separatističkog projekta, a koje zapravo ne postoje. Srbija je odgovorna država i tako kompleksnim pitanjima ne prilazi na infantilan i senzacionalistički način, ali sve što može da čini u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, sa ograničenim suverenitetom i ustavnim poretkom koji ima u južnoj pokrajini - ona to i čini. Ali, ponavljam, od toga ne pravi spektakle, posebno kako to ne bi zloupotrebile velike sile koje nisu naklonjene srpskim državnim i nacionalnim interesima i iskoristile za diskreditovanje naše vlasti i države. Efekat bi pri tome bio ravan nuli u pogledu zaštite srpskog naroda na KiM.

Karanović ističe da su recipročne mere na poteze Prištine razuman mehanizam:

- On će nesumnjivo biti nastavljen, a Srbija neće dopustiti pogrom nad srpskim stanovništvom na KiM. Neka niko to što Srbija ne pokreće vojsku, što ne preduzima neke robusne mere ne tumači kao znak slabosti. Uveren sam da je upravo to pokazatelj snage srpske države.

I analitičar Ognjen Gogić kaže da naši pravosudni organi mogu protiv osumnjičenih lica iz albanskih struktura na KiM da pokreću postupke, pa čak i da raspisuju domaće i međunarodne poternice:

- To omogućava da ta lica, ukoliko prelaze preko teritorije centralne Srbije, budu uhapšena. Postoji mehanizam o pravosudnoj saradnji preko Euleksa, ali pitanje je da li bi ta misija prihvatila, na primer, zahteve za izručenje onih koje naši organi traže pod sumnjom za krivično delo otmice Popovića.

Ko o čemu, EU o dijalogu POSLE misija OEBS i Kfor, o hapšenju Igora Popovića, pomoćnika direktora Kancelarije za KiM, u sličnom, mlakom tonu, oglasili su se i iz Brisela, odakle ponavljaju dobro poznate formulacije o vladavini prava i pravičnim sudskim postupcima. Tako su iz EU saopštili da su "primili k znanju" da je Popoviću određen pritvor od 30 dana, a na pitanje šta će preduzeti povodom toga, odgovaraju da "svaka mera lišavanja slobode mora da bude opravdana i srazmerna" i ponovo pominju - dijalog: - Samo kroz dijalog može se postići napredak u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Treba izbegavati izjave i akcije koje ne doprinose ovom cilju - navodi se u odgovoru EU.

Hapšenje Haljiljija u Svilajincu i ranija privođenja osumnjičenih Albanaca naš sagovornik vidi kao poruku Beograda da neće sedeti skrštenih ruku:

- Naši pravosudni organi mogu da deluju u okviru svojih jurisdikcija na teritoriji centralne Srbije, koju mnogi Albanci koriste kao tranzitno područje. Ako ništa drugo, ti osumnjičeni kosovski policajci će morati da zaobilaze centralnu Srbiju. Kada je reč o reakciji međunarodnih predstavnika i misija, od njih i ne očekujem ništa više od onoga što stalno ponavljaju - da se ne mešaju u pravosudne postupke nadležnih organa u Prištini i da pozivaju na poštovanje vladavine prava. Ako se prava ne poštuju, oni će o tome napisati izveštaj.

Gogić ističe i da Priština hapšenjem Popovića želi da pošalje poruku Srbima na KiM da Beograd nema mehanizam da ih zaštiti, jer, eto, ne može ni svoje zvaničnike, a kamoli običan narod. Drugim rečima, za Srbe ne postoji elementarna pravna sigurnost i vlasti u Prištini zloupotrebljavaju i instrumentalizuju policiju i pravosuđe da sprovode pravno nasilje nad njima.

Direktor JP "Pošta Srbije" Zoran Anđelković takođe je ukazao juče da Kurtijev režim želi da zastraši srpski narod u celini i da pokaže da svaki Srbin na KiM može biti uhapšen, proteran, maltretiran, i da za to neće biti nikakvih reakcija od nadležnih iz Brisela i Berlina.

Istakao je da Srbija kao država treba da nastavi još više da pomaže srpskom narodu i za to koristi sve raspoložive mogućnosti:

- Kada se stvore uslovi da dominantne zemlje u međunarodnoj zajednici shvate da nije lako otimati delove teritorije jedne države, a na drugom mestu govoriti o teritorijalnoj celovitosti Ukrajine, onda će se situacija promeniti i na KiM.