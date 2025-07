REZULTATI SVE GOVORE! Vučić jasno pokazao razliku između Srbije dok su njome vladali blokaderi i danas

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je razliku između Srbije onda kada su njome vladali blokaderi i danas.

Prosečna plata za vreme bivše vlasti je bila 329 evra, navodi, a za vreme SNS 932 evra.

- Pričamo o evrima. Sve vreme govorimo o stabilnom kursu koji nikada nismo imali do 2012. godine i ima ga već 13 godina, a što neki neće da pokažu javnosti. Na Vračaru je prosečna plata odavno na preko 1550 evra. Neću da govorim da je tada stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, a danas je 9,1 odsto. Javni dug u odnosu na BDP je bio 79%, a danas sm na svega 44,3 odsto. Prosečna penzija bila je 202 evra, a danas je 426 evra. To nije sve. Idemo na veliko povećanje penzija. Idemo na 8 ili 9 odsto povećanje penzija, znači da ide na 465 evra. Pogledajte koliko je više. Nisu penzije pratile plate kao što je trebalo. Minimalac je bio 153 evra, a biće 550 evra - kazao je on.

