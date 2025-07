KAD GOD SRBIJA PODIGNE GLAVU SPOLJA NAM SE KREIRAJU SUKOBI: Intervju - Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke

TU scenu ne želim nijednom roditelju ni supružniku.

Foto V. Danilov

Moja porodica je navikla na to da sam izložen javnosti i da trpimo razne uvrede u medijima. Ali kada vam neko dođe pred kuću, to prelazi svaku granicu. Te večeri, moji srodnici bili su uznemireni, to ne mogu da poreknem. Čujete buku, uvrede, skandiranje ispred svog doma i ne znate da li će neko pokušati da uđe, ošteti imovinu ili vas fizički napadne. U tom smislu, porodica jeste bila potresena, ali pokazali su neverovatnu snagu i dostojanstvo.

Lider Srpske napredne stranke i bivši premijer Miloš Vučević ovako, za "Novosti" prepričava mučne scene ispred zgrade u Novom Sadu u kojoj živi sa svojom porodicom, kada su blokaderi u svojim "kreativnim" performansima patentirali posve novi - da se političkim protivnicima dolazi na kućni prag.

Strahujete li za porodicu i koliko vam se život promenio u odnosu na svakodnevnu rutinu?

- Kao porodica, uvek smo nastojali da sačuvamo svoju intimu izvan politike. Znate, kad dođem kući, ja sam za njih samo Miloš, muž i tata, ne funkcioner. I onda vam neko tu intimu napadne. Ipak, ohrabrila nas je ogromna podrška koja je stigla od komšija, prijatelja i običnih ljudi širom Srbije nakon tog incidenta. Da li strahujem za porodicu? Rekao bih pre da brinem. Naravno, bezbednost moje dece mi je na prvom mestu.

Srećom, ovog puta sve je prošlo bez fizičkog nasilja, bio je to pokušaj da me isprovociraju ili uplaše. Nisu uspeli. Ko god je smislio da ide pred kuće političkih protivnika, želi haos. Moja porodica to razume i zato držimo glavu uspravno. Trudimo se da unutar svog doma sačuvamo normalan život: da se smejemo, ručamo zajedno i razgovaramo o svakodnevnim sitnicama. Kao ocu, najteže mi je palo to što su mi uznemirili decu. Sve drugo mogu i moram da podnesem i uvrede i političke napade, ali nikome neću dozvoliti da mi ugrožava porodicu. I to nije samo moj stav, već opšti civilizacijski princip. Zato ću se do poslednjeg daha boriti da nijednoj porodici, ni mojoj, ni tuđoj, tako nešto ne postane normalno. Srbija mora ostati zemlja u kojoj se politički rivalitet ne rešava dolascima na kućni prag.

Spinovi o Novaku i Kusti KOLIKO vlasti nanosi štetu to što se nesumnjivi autoriteti u svojim oblastima, poput Đokovića ili Kusturice proglašavaju za "neprijatelje" jer su podržali studente? - Mislim da je to još jedan spin "druge Srbije", koja svet posmatra isključivo iz svog ugla i pokušava da nam nametne sopstveni obrazac ponašanja. Nikada nismo, niti ćemo, osuđivati bilo koga ko razmišlja drugačije od nas. Naprotiv, podstičemo i podržaćemo sve koji nude političke i miroljubive modele izgradnje Srbije. Ali uvek ćemo osuditi one koji žele da ruše državu i koriste nasilne metode u političkoj borbi, pa ma ko takvi bili.

Kako ste doživeli javnu bojazan predsednika Vučića da se sve ovo što se duže od osam meseci dešava u Srbiji može završiti tragedijom? Da li se može desiti da opet udari Srbin na Srbina, na šta ste i vi upozoravali?

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jedan je od najznačajnijih političara u novijoj istoriji Srbije i imamo sreću što je baš on na čelu naše države u ovako složenim geopolitičkim okolnostima. Imajući u vidu njegov nivo informisanosti, sposobnost predviđanja i svakako krug sagovornika, tu mislim na svetske lidere koji često s njim vode razgovore, sve što predsednik izrazi kao sumnju mene ozbiljno zabrine. Podela je element ubačen spolja u naše nacionalno biće još od Kosovskog boja do danas, i svaki put kada bi Srbija podigla glavu i krenula napred, kreirali bi se procesi za unutrašnje podele i sukobe.

Foto V. Danilov

Svojevremeno, kad ste davali ostavku na mesto premijera kazali ste da imate utisak da neka nevidljiva ruka sve vrati na početak baš onda kada se tenzije stišaju. Ko pokreće tu ruku, dežurni Britanci, Nemci, branitelji posrnulog neoliberalnog koncepta iz EU?

- Čini mi se da je sada više nego očigledno da neko sve ovo kreira i rukovodi ovom pobunom na vrlo precizan način. Previše je situacija u koje je teško poverovati da su se baš slučajno desile. Međutim, teško je odrediti, a kamoli uperiti prstom u konkretnu državu. Kod ovakvih operacija koriste se različiti delovi različitih sistema koji jesu naslonjeni na neke države, ali je uvek upitno da li iza njih zaista stoji baš ta država.

Na osnovu čega tvrdite da je obojena revolucija propala? To što je blokadera na ulicama mnogo manje ne znači nužno i refleksiju na biračko telo.

- Tvrdim to na osnovu pristupa najekstremnijih blokadera i njihovih poteza, koji sada izlaze iz okvira precizno i strateški navođenih akcija kakve su dominirale u većem delu ove pobune. Jasno je da je potez maltretiranja svih građana Srbije blokiranjem ulica bio štetan za njihovu podršku, kao i agresivni pritisak na neopredeljene i studente koji izlaze na ispite. Dok su imali tu "nevidljivu ruku", nisu pravili takve greške. Ali to ne znači da se ta ruka neće ponovo aktivirati početkom jeseni i zato je potrebno da budemo na oprezu. Kada se broj smanji, metode postaju ekstremnije, i tu se krije opasnost od većeg incidenta.

Rezovi, a ne paralelna država DA li paralelizam koji se najavljuje, od osnivanja novog univerziteta ili advokatske komore znači priznanje da vlast ne vlada i da nema kapaciteta da se sistemski nosi sa krizom? - Ne bih to nazvao tako. Pre bih rekao da je neko pokušao da uruši stubove državnosti, poverenje u obrazovanje, sudstvo, policiju i Crkvu i to, čini mi se, sa jasnim ciljem slabljenja Srbije, a na kraju i njenog slamanja i pokoravanja. Zato im se moramo suprotstaviti oštro, radikalnim rezovima.

Nedavno su na Vidovdanskom mitingu blokadera i dela opozicije dominirale patriotske poruke i ikonografija. Da li je to opasnost po SNS pošto je ogromna većina vaših glasača upravo na toj političkoj poziciji?

- Srpska napredna stranka je najveća i najbolje organizovana stranka u Evropi i kao takva, uspela je da izdrži neverovatne pritiske tokom prethodnih devet meseci, bez većih promena u svojoj organizacionoj strukturi. Čak je imala dovoljno snage da bude nosilac promena i ključan faktor u izgradnji novog nadstranačkog pokreta. Uveren sam da bi malo koja organizacija u svetu izdržala pritiske koje su izdržali Srpska napredna stranka i njeni članovi. Neozbiljni pokušaji zadiranja u glasačko telo Srpske napredne stranke nas ne plaše, jer naši birači veruju u naš program i naše ciljeve, a stranka se trudi da svakodnevno komunicira s njima i na osnovu njihovog mišljenja, kreira konkretne politike baš za njih.

Može li stvaranje referendumske atmosfere i dihotomija: studentska lista (uz podršku cele opozicije) protiv SNS da doprinese izbornom krahu vaše stranke? Vidite li opasnost u tome?

- Mi smo uvek spremni za izbore, jer imamo program, konkretnu politiku i rezultate koje možemo da predstavimo građanima. Spremni smo da razgovaramo sa svima i uvek smo otvoreni za proveru biračkog tela. Ono što drugi smatraju krahom, mi vidimo kao šansu da izađemo pred birače sa još boljim politikama i ponovo ubedljivo pobedimo, kao i svaki put do sada. Ne plašimo ih se. I oni to znaju.

Foto V. Danilov

Da li do kraja verujete SPS s obzirom na to da dobar deo javnosti smatra da je Ružić glumac u režiranom sukobu sa Dačićem, koji bi, ako bude trebalo pomogao socijalistima da promene stranu?

- Socijalistička partija Srbije je svakako važan koalicioni partner Srpskoj naprednoj stranci i svih ovih godina bila je s nama tokom teških i neophodnih reformi koje su omogućile ovakvu ekonomsku poziciju Srbije. Kao takva, od značaja je za nas. Unutrašnji stranački život je njihova stvar i ja se ne bih mešao u to. Zvaničan stav SPS je ono što je najvažnije i što se na kraju i računa.

Naprednjacima će biti veliki izazov pronalaženje predsedničkog kandidata na sledećim izborima. Može li i ko, makar i u naznakama, da bude dostojan naslednik Vučića?

- Naravno, biće izuzetno teško pronaći kandidata nakon Aleksandra Vučića, koji je u dva izborna kruga za predsednika ostvario rezultat kakav nije zabeležen od vraćanja višestranačja u Srbiji. Ipak, ako neko ima kapacitet i sposobnost da pronađe kvalitetnog kandidata koji bi nastavio putem koji je utabao predsednik Vučić, onda je to upravo Srpska napredna stranka, naravno, uz njegovu pomoć.

Da li je SNS postao zatočenik jurnjave za progresom i da zbog toga niste primetili da društvo vri? Primećujete li i da su u vašim redovima pojedinci postali enormno bogati, bahati i praktično nedodirljivi?

- Razvojna politika je temelj delovanja Srpske napredne stranke i od nje nikada nećemo odustati. Građani Srbije to najbolje ocenjuju na izborima i prepoznaju sve što je urađeno za njih. Što se tiče "mangupa" u našim redovima, javno smo pozvali tužilaštvo i policiju da rade svoj posao i da svako ko se obogatio na račun građana bude procesuiran, bez obzira na člansku knjižicu, koja ga neće i ne može zaštititi. Mogli ste videti u mesecima iza nas seriju procesa iz kojih ni neki naši članovi, nisu izuzeti. Ko god se ogrešio - neka odgovara.

Ima li SNS pravo da se žali na USAID i "odmetnuto sudstvo" ako ste i sami, ne samo u tom segmentu, negovali kontinuitet sa petooktobarcima? Uostalom, tek ste se vi kao premijer setili da su nam potrebni nacionalni udžbenici.

- Vršenje vlasti je veoma složen proces i nijedna pojava se ne može posmatrati kao izolovano ostrvo. Uvek moramo sagledavati događaje i konkretne slučajeve u širem kontekstu. Svaka promena zahteva temeljno planiranje i pripremu, jer država nije igračka da biste mogli nešto "isprobati" bez posledica. Svaki potez nosi svoje posledice. Upravo primer koji ste naveli dokazuje da čak ni očigledna stvar nije mogla lako da se promeni.

Da, trpeo sam žestoke udare zbog toga. Ali ponosan sam na svoju borbu. Ne slažem se sa vašim ocenama o kontinuitetu sa petooktobarcima. Ako je iko radio na nacionalnom planu, onda je to upravo SNS.