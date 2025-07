ZAKLEO SAM SE NA USTAV I VERNOST SVOM NARODU Vučić: Zločince samo prezirem, ali Rezolucija je usmerena na rušenje Srbije

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer osvrnuo se na usvajanje Rezolucije o Srebrenici u UN.

Sedeo sam u sobi u Njujorku i to su bile besane noći. Jedan afrički lider mi kaže ne smem, ali zbog tebe ću biti uzdržan. Na kraju smo imali više članica Islamske konferencije, koje su bile uzdržane i protiv, nego za. Znate li šta to znači, to je bio takav ludački rad. Lagundžija je rekao, ja se sa takvom mašinom nisam sreo. Radio sam dan noć, dan noć. Navij sat da se čuješ sa tim,pa sa tim, nema spavanja.

- To nije bilo pitanje odnosa prema zločinu, ja ne mogu da se ponosim onima koji su streljali mlade muslimane. Takve ljude mogu samo da prezrem, ovo nije imalo veze sa tim, nego rušenjem Srbije. Ja sam izabran da verno služim svom narodu. Ne mogu da vam pričam šta sam sve izdržao oko Kosova, samo jednu noć da vam prepričam, delovali bi to neverovatno, bolje da ne ogvorim. To nije normalno sasvim, ali smo izdržali, zakleo sam se na Ustav i vernost svom narodu. Narod će da proceni za 20 godina, ali mu služim verno i odano, i to je ono što niko ne može da dovede u pitanje, čak i ovi koji vuku kontejnere viču na plenumima, "on je potpuno lud, vidiš da neće da ode nigde, da nas ostavi"