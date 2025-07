ČEDOMIR ANTIĆ: Naš narod se više od 200 godina borio... Dođu blokaderi sa svojom listom i predlože svoje kandidate koje nazivaju teletabisi!

PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić komentarisao je u jednom od svojih gostovanja blokadere i načinu kako biraju potencijalne kandidate za svoju blokadersku listu.

Foto: Printscreen/Iks/@LaziDetektor

- Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, mi smo imali prilike da pratimo vrlo detaljno kako su ti mali plenumi od nekoliko desetina studenata, možda stotinu, kako su birali, među svojim profesorima i aktivistima poslanike. Naziv za njih, pošto su oni šifrovali, oni ih nazivaju, te poslanike "teletabisima". Zamislite tu vrstu podcenjivanja tih profesora, tih javnih delatnika, tog parlamenta koji je Naša narodna skupština. Mi smo se za tu skupštinu borili kao nacija više od 200 godina. Ona je postojala još kad je počeo Prvi srpski ustanak. Za njena ovlašćena, da bude predsedničko telo, da bira Vladu, to su desetine godina, skoro stotinu godina neizvesne borbe. I sad to radite i onda izaberete neke ljude za koje niko nikada nije čuo. Nekog tamo docenta koji se bavi Afrikom. I sad on treba da dođe sa nekim ko je 20 godina u politici - naveo je profesor Antić.

Pogledajte priloženi snimak:

