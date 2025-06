BLOKADER NAJAVIO HAOS I BEZAKONJE: Od 21 čas nema više nikakve odgovornosti, biće nasilja, biće svega! (VIDEO)

BLOKADER uživo na N1 televiziji najavio je haos i bezakonje posle 21 sat. Kaže da neće biti nikakve odgovornosti i da ne isključuje nasilje i agresiju.

Foto: printksrin

- Mislim da će građani znnti najbolje šta će da rade tada, mi puštamo i dajemo zeleno svetlo našim građanima da odluče sami. Prosto više ne dajemo ograničenja bilo kakva kao studenti, mi se onda pridružujemo u ulozi grašanima i ne možemo da garantujemo za bilo koga - kaže blokader.

- Mi dajemo građanima zeleno svetlo za građansku neposlušnost, se zavisi šta kome znači to. Ne vidimo svi to isto, da li će neko to gledati kroz agresiju. Videćemo šta će izaći iz svega toga - navodi blokader.