TO JE “DEKOSOVIZAACIJA” SRBIJE Brnabić: Blokaderima smeta Vučić jer on nikada neće dozvoliti da budemo žigosani kao genocidnan narod

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je postalo jasno da blokaderi žele da sruše Aleksandra Vučića zato što on nikada neće dozvoliti da se Srbima stavi na čelo žig genocidnog naroda niti će se ikada pomiriti sa tim da je Kosovo nezavisna država, već će za njega zauvek biti ono što i jeste – južna srpska pokrajina.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Moramo ga pomeriti milom ili silom, zato što on nikada neće prihvatiti da je zločin u Srebrenici bio genocid, da je Republika Srpska genocidna tvorevina. E, zbog toga moramo promeniti vlast. Pošto demokratskim putem ne možemo, moramo na silu. Zato na vlast moraju doći ljudi koji će to priznati. To je sve ono protiv čega se Aleksandar Vučić lavovski borio i izborio u Njujorku, to je jedan od većih diplomatskih uspeha Srbije uz povlačenje priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova. Oba ta uspeha su zabolela, oba uspeha neće oprostiti predsedniku Vučiću i to se sve vreme krilo iza ovih sedam meseci terora. Oni su sami rekli da će videti da li je Kosovo nezavisno ili deo Srbije, a pre će za njih biti da je nezavisno. I to se sve u potpunosti uklapa sa ideologijom bivše vlasti, potpuno isti termini. To je ta “dekosovizaacija” Srbije, kako oni kažu - rekla je Brnabić.

Ponovila je da je dobro što je politički program izašao, što su maske pale i da je dobro da narod sve može da vidi.

- Niko mesecima ne priča o tragediji, ne zna imena poginulih, nisu izrazili saučešće porodicama. Niko ne priča o inicijalnim takozvanim studentskim zaahtevima. Pa što niste odmah rekli da je zahtev genocid u Srebrenici i nezavisno Kosovo? Pa sasvim je jasno zašto je iza toga Dinko Gruhonjić, Nataša Kandić, Goran Ješić. Sada je jasno da su im razni stručnjaci iz inostranstva pomagali da privuku ljude patriotskim simbolima, kako bi se narod prevario a onda se isporučili ultimativni zahtevi. Zašto bi ikona blokadera bila Severina? Pa zato što ona promoviše sve te stvari, ona zna da li je negde bio zločin ili genocid? Koga briga šta ona misli, a oni se stalno slikaju sa njom - rekla je predsednica parlamenta.

Brnabić je dodala da oni koji blokiraju za Vidovdan planirali nasilje, počev od napada na studente koji borave u Pionirskom parku i rekla da su neki od organizatora protesta koji je najavljen za taj dan izneli ono što je zapravo politički program blokadera.

- Nažalost, sve što oni planiraju za Vidovdan je sve suprotno od onoga što Vidovdan jeste za našu zemlju i za naš narod, kroz istoriju. Vidovdan je praznik jedinstva i zajedništva, jedan od najvažnijih i najvećih, najslavnijih datuma u našoj istoriji. Oni su, kao što smo mogli da vidimo po nekim dokumentima blokaderskim, i to na 36 strana, za taj dan planirali nasilje - rekla je Brnabić za TV Hepi.

Dodala je da su planirali napad na studente u Pionirskom parku, navodeći da su izdali ultimatum koji, kako je rekla, podseća i rečnikom na ultimatume koje su koristili nacisti i fašisti u Drugom svetskom ratu.

- Ili se pomerite ili ukoliko se ne pomerite i ne povinujete onome što mi tražimo od vas, mi ćemo vas onda počistiti. Dakle, bukvalno ultimatum. I to sve za Vidovdan - naglasila je Brnabić.