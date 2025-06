VUČIĆ GOVORIO O HRVATSKOJ VOJSCI, PA PORUČIO: U slučaju napada mogli bismo da pružimo neuporedivo snažniji otpor nego 1999. godine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Vojska Srbije u ovom trenutku snabdevena tako da, imajući u vidu napredak tehnologije, ukoliko bi zemlja bila napadnuta kao 1999. godine, mogla bi da pruži neuporedivo snažniji otpor nego tada, čak i apsolutno odvraćajući i najsnažnijeg agresora.

Foto: D. Milovanović

Vučić je, nakon proširenog kolegijuma Generalštaba Vojske Srbije, najavio da će 19. ili 20. septembra biti organizovana parada Vojske Srbije na kojoj će i građani moći da vide šta je to što je novo u našoj vojsci, šta je to što je kupljeno, napravljeno, proizvedeno.

Prema njegovim rečima, to će biti najveća parada ikada na kojoj će biti najmanje 10.000 vojnika i istakao da mnoge zemlje nisu u mogućnosti da izvedu toliki broj vojnika.

- Pitao sam, pošto smo mi mogli da analiziramo sve, šta je to što danas imamo, šta je to što smo kupili, a saznaćete i videćete u naredna dva meseca šta je to sve što smo kupili, uzeli, napravili, proizveli, da li bismo danas, imajući u vidu napredak tehnologije, ukoliko bi zemlja bila napadnuta i od snažnijeg agresora, mogli da pružimo neuporedivo snažniji otpor. Odgovor onih koji to najbolje znaju je bio da bi naš otpor bio nesrazmerno veći ili značajno, značajno veći nego što je bio te 1999. godine, a odgovor nekih od njih je bio čak da bi bio apsolutno odvraćajući i za najsnažnijeg agresora koji može da bude - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, prvo će Srbija pažljivo gledati paradu u Hrvatskoj.

- Nije to krenulo od nas, na 30. godišnjicu zločina počinjenog protiv srpskog naroda u Krajini, Hrvatska organizuje veliku paradu, najmoćniju u regionu do sada. Ta parada, koliko sam ja shvatio, će pokazati svu snagu i moć hrvatskog oružja i oruđa koja je ogromna. To je fantastično snažna armija, izuzetno snažna armija. Po točkašima regionalna sila, u mnogim segmentima regionalna sila, izvanredno dobro organizovana, u svim segmentima dobra popunjenost osim u ljudstvu, ali zato idu na redovno služenje vojnog roka - naveo je Vučić.

Predsednik je istakao da će se videti 5. avgusta šta će to ta izuzetna sila pokazati. Kako kaže, na Srbiji je da sagleda šta je to sve što hrvatska vojska ima.

- A onda, mi smo to mnogo ranije zakazali, čini mi se i pre njih, u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva i srpske nacionalne zastave, to je 15, ali zbog datuma, odnosno zbog dana koji je 15. ovo će biti 19. ili 20, vojska treba da donese odluku. Videćete tada ono čime Vojska Srbije raspolaže i uveren sam da se nećete postideti napretkom svoje vojske, napretkom svoje zemlje - rekao je.

Vučić navodi da je Vojska Srbije ozbiljna, kao i da se mora još mnogo raditi i napredovati.