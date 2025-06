"SRBIJA TREBA DA VAM VEČNO BUDE ZAHVALNA" Brnabić u poseti napadnutim studentima u Pionirskom parku (VIDEO)

PREDSEDNICA skupštine Ana Brnabić posetila je napadnute studente u Pionirskom parku

Foto: Novosti

- Njih mora da bude 150 da bi napli jednog. Zašto se vi junaci, Srbija treba da vam večno bude zahvalna. Na onoj jednom snimku se čuje jedan stariji čovek koji je bio tada u kafiću i kaže "šta vam je ovo trebalo" - poručila je Brnabić.

Brnabić je potom istakla da zlo samo trijumfuje kada dobri ljudi ćute.

- Na to su oni išli ovih sedam meseci, ti fašisti sa kojima ova država ima danas problem, koji su pokušali da pobede Srbiju, a izgubiće svaki put zato što je ovo slobodarska država. Oni su računali na strah ljudi i inicijalno su uspeli.

Brnabić je istakla da su se svi studenti koji se nisu slagali sa nasilnim blokaderima iz strhaa povukli.

- Oni su računali da su oni falange, organizovani, da ih uvek ima 150, da ih je uvek 10 na jednog, da imaju bajkere, da su oni mnogo opasni. To je pravi fašizam.

Ona je potom istakla da su studenti koji žele da uče stali u odbranu svih ljudi u Srbiji.

- Niko ne može da vam kaže da vi ne možete da uđete na vaše fakultete, na to niko nema prava, to je nacizam, to je bio Beč 1931. godine i to je bio Minhen 1938. godine.

Student Miloš Pavlović se posle osvrnuo na brutalan napad koji je izvršen na njega u Studentskom gradu od strane blokadera foteljaša.