DRAŠKOVIĆ: Putin je Hitler, Vučić mora da padne

CUNAMI studentskih protesta trznuo je Srbiju iz nesvesti. Kada režim padne, a on mora biti srušen do temelja, prvo što treba uraditi je otvoriti knjigu smrti šta su sve radili, kaže u intervjuu za Mrežu Vuk Drašković.

Drašković u intervjuu govori o Hitleru ovog doba, pogubljenoj Evropi, Vučićevom režimu, Dodikovoj secesiji, Srebrenici.

Drašković ističe da studenti ne mogu sami srušiti režim u Srbiji.

- Studenti jesu neka savest Srbije, ali njih je u Srbiji 200.000-300.000, a to je malo - pojasnio je.

Naveo je i koga smatra Hitlerom ovog doba.

- Kada je krenuo na Austriju, Hitler je rekao Austrija je istorijska greška koju ću ja da otklonim. Putin je rekao isto uoči agresije na Ukrajinu. Ukrajina je istorijska greška, baš to je rekao, koju ću da ispravim. Hitler je govorio, volim Evropu, ali ja hoću da ujedinim germanski svet. Isto je govorio i govori Putin i hunta u Kremlju, da su za maksimalnu saradnju sa Evropom, sa Amerikom, sa svima na svetu i da samo hoće da ujedine ruski svet. E sad, to je plagijat, to je kopija. Dakle, bukvalno kopirali su ono što je radio Hitler.