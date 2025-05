USTAŠA KOG SU BLOKADERI FOTELJAŠI POZDRAVLJALI: Srbofob Bartulica otvara izložbu o “progonu blaženog kardinala Stepinca”!

HRVATSKI poslanik u Evropskom parlamentu Stevan Nikola Bartulica (grupa konzervativaca ECR), srbofob i ustaša, organizuje danas u EP konferenciju pod nazivom “Kraj Drugog svetskog rata - zločini komunizma”.

Foto: Printscreen/Jutjub/Stephen Nikola Bartulica

U okviru ove konferencije biće predstavljen i “progon blaženog kardinala Alojzija Stepinca” - uz tvrdnje da su antifašisti u Drugom svetskom ratu bili ''zločinci'', a da je krvolok i zver Stepinac nekakav nevin ''borac za pravdu''. Još jedno izvrtanje istine i revizija istorije na delu!

Podsetimo, srbofob Bartulica je otvoreno blokaderima foteljašima u lice rekao da Srbija treba da ''prizna'' nekakvu agresiju i da plati ratnu odštetu, dok su oni u antisrpskom maniru aplauzom i osmesima aminovali svaku reč ovog osvedočenog srbomrzca!

- Nema poverenja bez priznavanja istine, a istina nekad može biti gorka, ali bez toga nema napretka! Izveštaj o napretku Srbije prilično objektivno prikazuje stanje u toj zemlji. Svi znamo da Srbija nije zemlja liberalne demokratije evropskog tipa. Još uvek je zarobljena svojim nacionalnim mitovima. Nema normalizacije odnosa s Hrvatskom sve dok Srbija ne prizna odgovornost za agresiju 90-ih godina i pristane isplatiti ratnu odštetu žrtvama! To je minimum što može napraviti kao znak pomirenja. Poruka na kraju studentima: Dobro je da se zalažete za evropske vrednosti, a to za vas mora značiti pomirenje s Hrvatskom i priznanje krivnje za sve što je učinjeno našem narodu 90-ih godina. To su isto evropske vrednosti - rekao je tada ustaša Bartulica antisrpskim blokaderima foteljašima, na šta su mu oni, cereći se aplaudirali, pljujući na sve srpske žrtve u paklu kvislinške genocidne NDH-a, kao i u toku krvave dezintegracije SFRJ, kada je povampirena ustaška ideologija završavala započeti posao Pavelića i Stepinca.

Foto Privatna arhiva

Podsetimo, Alojzije Stepinac, kojeg je Rimokatolička crkva 1998. godine proglasila za blaženog, što je jedan od koraka do proglašenja za svetog, se kao zaštitnik hrvatske crkve priklonio vrhu NDH-u na čelu sa Antom Pavelićem tako što se uključio u fundamentalne strukture režima - vojsku, kao vikar, i Hrvatski sabor, kao njegov član!

Stepinac je sredinom aprila 1941. pozdravio obrazovanje ustaške tzv. NDH. Pošto je 10. aprila ona proglašena, Stepinac je samo dva dana potom posetio Slavka Kvaternika tadašnjeg vojskovođu NDH, s namerom da bi mu čestitao obrazovanje ustaške države, a potom je podsetio i poglavnika Antu Pavelića. Ovi njegovi susreti jasnog opredeljenja dogodili su se pre formalne kapitulacije vojske Kraljevine Jugoslavije 17. aprila. Ubrzo potom, 28. aprila, Stepinac je sveštenstvu čestitao obrazovanje NDH-a i naložio održavanje svečanih bogosluženja u znak zahvalnosti zbog obrazovanja te takozvane države.

Imajući u vidu da je u NDH izvršen strahovit genocid nad Srbima kao i Jevrejima, da je ogroman broj Srba pokršten, odnosno pokatoličen, u čemu je učestvovao i Stepinac, koji je bio deo ustaškog režima u NDH - jezivo je što su blokaderi foteljaši uopšte u bilo kakvom kontaktu sa nekim ko opravdava Stepinca - krvoloka srpskog naroda, a kamo li što od njega dobijaju pohvalu za svoje delovanje i osmehuju mu se i potvrđuju njegove reči!