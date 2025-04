"KRIMINAL I BEZOBRAZLUK" Brnabić blokaderima foteljašima: Bavite se politikom, ali u vaše slobodno vreme, van fakulteta (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Predlog zakona o alimentacionom fondu završen i da je upućen u skupštinsku proceduru.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Brnabić je na konferenciji za medije u parlamentu podsetila da je Predlog zakona izrađen na direktnu inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Imala sam čast i zadovoljstvo da zajedno sa predsednikom Vučićem i još nekoliko ljudi u timu radim na izradi predloga tog zakona. Završili smo taj važan posao i danas sam, kao predlagač, poslala predlog Skupštini i poslat je svim narodnim poslanicima. Takođe smo ga poslali i Vladi i očekujem da se u najkraćem roku izjasne. Objavili smo ga i na sajtu Skupštine - kazala je.

Kako je istakla, cilj je da se dodatno unapredi pre svega briga o deci, ali i porodicama, a posebno majkama, ženama, koje uglavnom nakon razvoda ostanu da vode računa o deci i imaju problem sa naplatom alimentacije.

- Sada će država, ukoliko Skupština odobri predlog, preuzeti brigu na sebe, isplaćivati alimentaciju, a država će za ta potraživanja se obratiti onome ko je imao obavezu da plaća alimenataciju. Ukoliko žene ne mogu da naplate, to će onda da se dešava iz alimentacionog fonda. I to će biti naš državni problem. Sredstva će se namirivati sa kamatom, to neće zastarevati, i od toga niko neće moći da pobegne. Uredili smo primenu zakona na taj način kako bi i postupci pre stupanja na snagu bili uključeni. Neće u tom smislu biti diskriminacije. Za početak smo predložili da se za sprovođenje ovog zakona u 2025. opredele sredstva od 500 miliona dinara. Naš predlog je da se ovaj fond osnuje kao budžetski fond. Predlog zakona je podnet po redovnom postupku, u proceduri će biti 15 dana. Nadam se i molim Vladu da u što kraćem roku ga uzmu u razmatranje - rekla je Brnabić.

- To su uglavnom ljudi koji su kukavice i misle da mogu tako da se odnose prema bivšim suprugama i deci. Čitav iznos će morati da plaćaju sa kamatama i taj dug nikada neće zastareti. Podatak koji najbolje govori koliko je ovakav predlog važan jeste da 320 hiljada žena u Srbiji samostalno brine o deci. Polovina ima problem sa naplatom alimentacije. Ovaj problem koji pre svega utiče na decu se rešava. Meni će biti izuzetna čast i privilegija da pred Skupštinom obrazložim ovaj predlog, koji je nastao na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića - kaže predsednica Skupštine.

O Pravnom fakultetu

- Neshvatljivo je da su naše obrazovne institucije, a pre svega visoko školstvo, iskorišćeni kao izborni štabovi za određene političke grupacije. Te grupacije su studenti blokaderi i određena grupa njihovih profesora, koja će se zvati "Inicijativa 60". Oni sasvim otvoreno krše zakon i da na fakultetima drže predizborne i političke aktivnosti. Znajući da time krše zakon i oni, i dekan, i rektor koji se opet nije oglasio, oni su stavili poziv na međuuniverzitetski sastanak za izbore. Svi mi plaćamo kako bi oni taj fakultet iskoristili za političku aktivnost. Mi ćemo to da koristimo za politiku. Ovo je kriminal i bezobrazluk neverovatnih razmera. I ponižavanje svakog građanina koji plaća porez. Oni su fakultete blokirali da bi napravili izborne štabove. Videćete da je Vučić bio u pravu kada je rekao da je iza svega politika. Takav je njihov odnos prema građanima. Nadležne institucije pozivam da reaguju, jer ovako nešto zaista nikada nije zabeleženo. Bavite se vi, blokaderi foteljaši, politikom, ali u vaše slobodno vreme, van fakulteta. Neko će u jednom trenutku morati da odgovara za to, ovo nije pretnja. To je fakultet koji plaćaju svi građani. Dekan i rektor da reaguju, makar sa dve reči - ne dozvoljavam - rekla je Brnabić.

O Marti Kos

- Pitala sam je nekoliko stvari. To ako Brisel od Beograda zahteva većinu stvari kao blokaderi, da li zahtevate od nas da zatvorimo RTS, da se borimo protiv slobode medija. Je li zahteva da, kada mi se ne sviđa rad određenog novinara, raspišemo poternicu. Da li to znači da od nas zahtevate da institucije privatizujemo i koristimo za političku borbu? Dobila sam odgovor da je prilično iznenađena kada je videla poternice, kada je videla ono što nama blokaderi zameraju to je da smo pravili neprincipijelne sporazume sa Prištinom. Isštampala sam im direktivu 134, te da oni nas zovu izdajnicima jer imamo dijalog sa Prištinom. Jesu to im to rekli? Biće da je snazi neverovatno licemerje, u Briselu i Strazburu pričaju jedno, a ovde drugo. Iznenadila se i kada je videla snimke iz Novog Sada i pokušaj ubistva Patrika Drida, kao i kada je čula da su izbušili gume na ambulantnom vozilu. Pitala sam da li je to to što Brisel od Beograda zahteva. Kada odu u Hrvatsku predaju srpsku zastavu i iscepaju dokument na ćirilici. Taj film smo već gledali. Sačekaćemo odgovor. Strpljivi smo ljudi. Ja ću se svakako potruditi da svim evroparlamentarcima prosledim sve. Taman dok trče do Brisela neka smisle šta će da kažu. Vučić isto govori u Briselu i Beogradu, Pekingu, Vašingtonu, isti narativ - kaže predsednica Skupštine, dodajući da se Marta Kos izuzetno iznenadila.

O razgovoru premijera i rektora

Izjavila je da se nada da je razgovor predsednika vlade Đure Macuta i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića bio dobar, dodajući da je odlično što Macut vodi te razgovore, ali da od rektora ne očekuje ništa.

- Ja se nadam da je bio ozbiljan razgovor, znam koliko mu je stalo i koliko se trudi. Što se tiče rektora Vladana Đokića, ne očekujem ama baš ništa. O napadu na rektora Drida nije se nijednom rečju oglasio. Svi su u proširenom rektorskom kolegijumu znali za Pravni fakultet i nisu se oglasili i rekli - nemojte. Rekli su - slobodno zloupotrebljavajte. Ja verujem iskreno u predsednika Vlade i imaće svu moju podršku 24/7 - izjavila je Ana Brnabić.