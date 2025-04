"BLOKADERI SU IMALI NOŽEVE, MOGLI SU DA ME UBIJU": Svedočenje Drida koje uliva strah u kosti

DEKANA DIF-a u Novom Sadu Patrika Dirida juče su napali razulareni blokaderi, a kako kaže bio je spreman i da će ga ubiti.

Foto: Novosti

- Bio sam spreman da će me ubiti. Meni je koleno bilo dislocirano. Nisam mogao da ustanem ni da se branim u tom momentu. Kako su me svukli na stepenice, iskocilo mi je levo koleno. Rukom sam uspeo da vratim koleno u zglob. Doveli su me potom do saniteta, gde su nastavili sa vređanjem i udaranjem - objašnjava Drid.

- Kada sam ušao u sanitet, cela ekipa saniteta je bila pod stravičnim terorom. Krenulo je lupanje sa scih strana, otvaranjem vrata, pljuvanjem, prskanjem lekara i tehničkog osoblja. Razbijali su prozore na tom sanitetu, izduvali su sve četiri gume. Imali su i noževe, bili su naoružani. Bio sam spreman da mi neko zabije nož u toj masi. Nisu dozvolili da sanitet krene, oteli su ključ vozaču. Otvorili su vrata i oteli su ključ od saniteta.

