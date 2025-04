VUČIĆ O BLOKADI GSP: Bili smo spremni na intervenciju, pošto su saznali za to, oni su doneli odluku da u to ne idu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Informer prokomentarisao je blokadu GSP.

Kada ljudi postave pšitanje što ne razbijete to odmah, a kada bi se to dogodilo, a jedna glava bude razbijena, rekli bi ti si Vučiću kriv za to, neko bi bio kriv.

- Ja to gledam sa druge strane, da li nas oni ugrožavaj udanas, ekonomski da, ali smo održali čas demokratije svima, kako možemo da se suprotstavimo obojenoj revoluciji, a nijedan pendrek nismo podigli. Oni će ići u veću radikalizaciju, jer im ništa drugo nije ostalo. Sve ludosti trpimo i slušamo i postavlja se pitanje da li je policiji problem da interveniše. Naravno da nije. Ljudi da ne brinu, znam da u zemlji ima 7 miliona predsednika, svako zna posao bolje od mene i ne misli da je to loše i čujem i saslušam sve. Samo molim ljude da znaju da dobro znamo šta radimo, da vodimo računa o svemu. Kada mislite da spavam, ne spavam i tada znam šta se događa. Neko im je javio da smo bili spremni na intervenciju ispred GSP-a. Pošto su saznali za to, mi znamo ko je to uradio, oni su doneli odluku da u to ne idu.

Kaže da je uveren da će ići u prljavu radikalizaciju, jer ne znaju kako da izađu iz toga.

- Još sam im u Mitrovici rekao "deco, proglasite pobedu" - kaže on.