BLOKADA RTS JE ZLOČIN BEZ PRESEDANA! Vučić otkrio detalje koji se do sada nisu znali (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o situaciji sa blokadom RTS-a.

Foto: Novosti

- Ovo što čine sa RTS-om ovo je zločin bez presedana. 10 dana blokirate ljudima pristup i izlaz iz zgrade, da ne mogu da kupe hranu, piće, da ne mogu da rade i da to bude podržano od dela NVO, prećutno od nekih spolja i kada to vidite pitate se kako je to moguće. Kada je Aleksandar Vulin sa prijateljima održao protest, bilo njih 100 ispred N1 sat ili dva, "nezapamćeni pritisak", izjašnjava se od EU do OEBS, do svake političke stranke. Deset dana traje ovo maltretiranje i baš ih briga za sve to. A posebno da ne govorim o sramoti da prvi put nije prenošen komemorativni skup povodom 16 ubujenih u RTS-u, jer blokaderi to nisu omogućili. Zato što oni misle da imaju pravo i da rade šta hoće. Odustali su od blokada GSP-a, jer su znali da bi usledila intervencija državnih organa. Neko im je to javio od stranaca. Nasilje će oni nastaviti, jer ne bi mogli bez toga, a biraćemo trenutak kada ćemo stati tome na kraj. Ponosan sam na činjenicu da smo se ponašali smo se deokratskije nego većina zemalja EU po pitanju različitih vrsta protesta.

Na pitanje šta je crvena linija, Vučić kaže da je to kada država to proceni.

- Niko od nas se ne raduje i niko od nas nije sadista pa da neko želi da pokaže batinama ko je jači. Zna se ko je u državi najjači. Država po svojoj definiciji je organizacija koja ima monopol fizičke prinude. Nemoguće je da se takmičite sa državom jer u tom slučaju država ne postoji. Ali država mora da bude demokratska, država mora da bira trenutak i taj trenutak uvek mora da bude poslednji, u primeni sile. Čekaćemo poslednji trenutak, a nadam se da nikada tu silu nećemo mrati da primenimo - kaže predsednik.

Na pitanje kada će zaposleni na RTS moći da se vrate da rade, kaže:

- Vaše kolege imaju više mogućnosti da rade svoj posao pre četiri ili pet dana i verujem da će tu priliku iskoristiti, ali vaše kolege su imale problem i sa onima koji su zaboravili gde rade, od koga primaju platu i pomagali blokaderima i onima koji su sve učinili da njihove kolege onesposobe i onemoguće u obavljanju posla. To je pitanje za unutrašnje dalji razvoj RTS i o tome rukovodstvo RTS moraće time da se pozabave. Znate li šta su oni nama radili? Pozovu nas i kažu nam: "Dajte da nam policija obezbedi da mmogu ljudi da uđu u Takovsku 10 u 520 ujutru." Policija to obezbedi, od njih 24 uđe 18, ostali neće jer su imali dogovor sa blokaderima. Onda traže opet da se od 7 sati sklone blokaderi da bi ušli ostali, policija je sklonila ljude bez sile. Opet im obezbedimo prolaza, oni dođu do prolaza i vrate se svi, jer su bili u dogovoru sa blokaderima. Neki ljudi misle kada radite u državnoj kompaniji, da imate pravo da radite šta hoćete, a ustvarni ne radite ništa, da samo tražite a da obaveze ne postoje. Shvatiće ubrzo svi da tako niko ne može da se ponaša.