VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: Pesimista sam, nisam siguran i ne verujem u odlaganje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji "Stav dana" na Njuzmaks televiziji osvrnuo se i na američke sankcije NIS-u.

Govoreći o sankcijama NIS-u kaže da je pesimista.

- Rekao sam da nisam siguran i ne verujem u odlaganje. To sam i prošli put rekao, to i sada kažem, ali nadam se da je moguće. Razgovaramo sa američkim, ruskim prijateljima, do sada niste osetili nikakve posledice, jer to je za nas najvažnije. Da ljudi to ne osete, da imamo puno nafte, derivata, da ne vide to u cenama. Verujem da će sutra pasti cena nafte. Kada je Tramp uveo carine, tada je bilo jasno da će doći do trgovinskog rata i da će pasti cene nafte. Danas je znatno skočila, govorim o brent nafti, ali manji je to problem nego da imamo haos u drugim sferama. Držaćemo se i boriti za interese građana Srbije - rekao je Vučić.