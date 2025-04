VUČEVIĆ OTKRIO DA IMA NEKOLIKO IMENA ZA NOVOG PREDSEDNIKA VLADE: Mandatar ne mora da bude mesija, ali mora da pokaže interes i želju

O KONSULTACIJAMA za novog premijera i novu Vladu Srbije za K1 televiziju govorio je premijer Srbije Miloš Vučević.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

On je naglasio da SNS, kao najveća stranka u Srbiji, na red za konsultacije dolazi sutra.

- Sutra dolazi i SPS. To su liste koje su se odazvale na konsultacije, 6 ili 7 lista, što je više nego dovoljno za legitimitet. Ispred naše liste će biti petoro i troje koalicionih partnera. Razgovara se o formiranju nove vlade, predsednik čeka odgovor od poslaničkih grupa da li imaju većinu za izbor vlade. Mi ako kažemo da nemamo većinu ili da smo stava da ne treba da se bira nova vlada, onda će to biti proces. Naš stav je da treba da idemo u novu vladu i da se izabere do 18. aprila. Neki dan ranije od 18. aprila, jer mora novi mandatar da obavi konsultacije, to nije odluka dvoje ljudi.

Premijer je naglasio i da SNS sutra ide sa predglogom da se formira vlada i dolazi sa nekoliko imena.

- Hoćemo da čujemo i predsednika kako vidi novu vladu, šta je suština te vlade. Mislim da će biti velikih promena u vladi. Mislim da će biti velikih iznenađenja sa više imena. Treba nam mnogo novih ljudi u vladi, sa mojom ostavkom to je momentum koji zahteva dubinske promene da bi se došlo do stabilizacije u društvu. Ne bih pravio takvu vladu ponovo. Ne bih ni pravio toliko veliku vladu. Mogao je i manji kabinet da bude efikasniji. U praksi morate da prihvatite kompromisna rešenja. Novi mandatar će dati svoj pečat u formiranju vlade. Da nismo imali ovu situaciju koju smo imali, svakako bi bila rekonstrukcija vlade. Da je ostala ta vlada treba insistirati i na promeni politike, dovesti novu energiju ljudi - kazao je.

Predsednik vlade istakao je da nam treba mandatar koji treba da se fokusira na ekonomiju, koji ima dovoljnu društvenu i političku širinu i da razgovara sa svima u javnom diskursu, da se ide ka smirivanju tenzija.

- Mandatar ne mora da bude mesija, ali mora da pokaže interes i želju. Mi smo svi i politički veterani, mislim da nam treba sveža energija. Ne isključujem i nestranačku ličnost.

