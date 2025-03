MALI NIKEZIĆU: "Znate koliko će EKSPO koštati, ali obmanjujete javnost – istina je 1,2 milijarde evra"

MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se na Fejsbuku povodom objave Dušana Nikezića u kojoj se navode cifre koje će biti uložene u EKSPO 2027.

"Danas je na tviteru Stranka slobode i pravde objavila video u kome Đilasov potrčko Dušan Nikezić ponavlja laž kako će Expo u Beogradu koštati 18 milijardi evra. Ubrzo nakon toga, odgovorio sam mu da Expo neće koštati 18 milijardi evra, već 1,2 milijarde evra, da bi on sad rekao kako nije to baš tako mislio, da zna da neće koštati 18 milijadi evra i da zna da u tu cifru spada više od 300 projekata. Govori i da sam reagovao na njegovu objavu od pre godinu dana, iako je video danas objavljen. Ako ste ga možda reciklirali - to je zato što nemate šta novo da kažete."Nikeziću, znam da niste mogli da konsolidujete javne finansije, ali molim vas da se bar konsolidujete sami sa sobom, jer ovo postaje neprijatno, čak i za vas."I da ne zaboravimo. Vi i vaš šef Dragan Đilas ste primer korupcije u Srbiji, zaradili ste 619 miliona evra na grbači građana Srbije i našli ste se pozvani da nama delite lekcije. Upropastili ste javne finansije dok ste vodili Ministarstvo finansija, ostavili nam praznu kasu, a svoje džepove napunili. Vi ste sramota za ovu zemlju, što su građani Srbije i prepoznali. Što bi rekao naš narod - bilo, ne ponovilo se", napisao je Mali.