STRAŠAN PIK IMAJU NA ŽENE I NA DECU Vučić: Žena im je samo rekla svoje mišljenje, a oni su je na pali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink osvrnuo se i na poslednje incidente blokadera.

Foto: Printksrin

Strah je ušao u domove poštenih ljudi, ističe on.

Osvrnuo se na današnji incident gde su blokaderi napali ženu na ulici koja ih je samo pitala zašto se ne vrate da uče.

- To je neka teška bolest kod njih, strašan pik imaju na žene i na decu. Strašno vole da tuku žene i decu. Ovo su neki čudni običaji, ovo nema veze sa pravoslavljem, zna se gde se mole Bogu, na koje dane, kad se drži opelo i tako dalje... ali da sve ovo ostavite po strani, žena im kaže samo idite da učite. Ovaj čovek počinje da je psuje i da je maltretira, a vidi da je sa detetom, vidi da je sa malim detetom. Kakav si ti to džentlmen, kakav si ti to čovek. Ali da vam samo kažem, suština u tome, a što pusti ženu da prođe, što, ko si ti tu da maltretiraš ženu i da ona ne sme da ti kaže šta misli, ti njoj zabranjuješ kretanje, ti njoj ne daš da prođe kroz raskrsnicu, kolima, nego mora da prođe pešice i tako dalje. Nije ona tebi iskratila nikakvo pravo i ona im na sve to kaže potpuno mirno i potpuno lepo, ja imam pravo na svoje mišljenje i ništa više. I po tome vidite koliko su žene hrabrije od nas muškaraca. Sećate one scene u Nišu, gde onaj mali Bulatović, hrabri, veliki junak, onaj sa perčinom, kada je uzeo jaje i celo jaje direktno u glavu devojci ili ženi. Ko je sine, tebe vaspitavao? Jesi to majci svojoj uradio? Pogledajte tog junaka...

- Sram ih bilo - prokomentarisao je Vučić snimke nasilja iz Niša.

- Dobro je da nisu gladni, da imaju 1000 jaja da bace na nekog drugog - ističe Vučić.

