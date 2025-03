BRNABIĆ O NAPADU NA DEKANKU FILOZOFSKOG U NIŠU: Napala ju je gospođa čija je unuka student Filozofskog fakulteta

UNUKA gospođe koja je napala dekanku Filozofskog fakulteta je studentkinja Filozofskog fakulteta. Ona je zamerila nekom dekanu, kao odgovornoj osobi fakulteta, zašto njena unuka gubi svoje životne prilike. Pritom je čitava ta porodica je izrazito opoziciono orijentisana. Napad nema političku konotaciju. Ima ličnu konotaciju.

Foto: Jutjub/Gradjanin.rs

Ovo je rekla predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić u emisiji Hit Tvit govoreći o napadu na dekanku Filozofskog fakultata u Nišu Nataliju Jovanović koju je danas napala baka koja je psihički obolela.

- Nasilje je nedopustivo, ponosna sam što sam predstavnik vlasti koja osuđuje svako nasilje. Svaka čast gradonačelniku Niša koji je osudio to nasilje. Iako je ta žena, dekanka Jovanović, dekanka sama organizovala brutalno nasilje. Fašističke falange, da napadaju ljude jer se ne slaže sa njima. Mi smo to nasilje osudili. Ono što daje drugačiju konotaciju tome, a probali su i to da spinuju i za to uzeli stariju ženu sa psihičkim problemima, i to su zloupotrebili.