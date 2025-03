VUČIĆ OBIŠAO STUDENTE KOJI ŽELE DA UČE: Mora hitno da se krene da bi se spasila godina - Rad i poštenje ne može niko da pobedi (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je studente koji žele da uče u Pionirskom parku.

Razgovor sa studentima

Predsednik je studentima doneo knjige na poklon.

Pitao ih je da li im je hladno noću.

Studenti su ga izvestili da su očekivačli da će se rektori odazvati pozivu na sastanak.

- Politčka je agenda. Da vam se zahvalim želim na dobrodošlici i da vam se izvinim od svega kroz šta prolazite. Pronalazićemo rešenja i gledaćemo da pomognemo sve što možemo, makar donošenjem leks specijalisa oko produžetka godine. Pre svega zbog vas koji želite da učite. Odgovorni za anarhiju koju su uveli, za to što su hteli da vas ostave bez mogućnosti da završite godinu će na kraju morati da objasne svima, pa i brojnin madležnim organima kako i zašto su to činili. Niko pristojan, racionalan, ko voli mlade ljude ovako nešto ne bi im učinio. Užasno brinem zbog toga, sekiram, se, a li će država pomoći i daćemo sve od sebe. I nemojte da brinete, ne može nerad da pobedi rad, oni koji nisu marljivi da pobede one koji jesu vredni i ne mogu profesori koji ne žele da rade da pobede one koji hoće da rade i koji žive za decu, a ne samo za svoje plate - poručio je Vučić.

- U narednom periodu videćete snažniju državu. Nekoliko meseci već trpimo teror - dodao je on.

Studentima se zahvalio što poštuju svoju zemlju.

- Vratićemo zemlju narodu, studentima i đacima. Vratićemo normalan život u Srbiju i nećemo dugo čekati na to - rekao je on.

Predsednik je na poklon dobio knjigu i zastavu iz Pionirskog parka, a zatim je sa studenetima igrao stoni tenis.

Vučić je studentima podelio knjige koje im je doneo.

- Kako mislite da je moguće da se uopšte spase godina, računajući svu neodgovornost rektora, dela osoblja - pitao je Vučić, na šta su studenti odgovorili da se što pre treba vratiti u klupe i početi sa drugim semestrom.

- I leto i vikendi - rekao je jedan student.

- Jedino da onda produžimo da bude završetak sa decembarskim ispitnim rokom. Mi moramo da rešimo gluposti koje su drugi napravili - dodao je Vučić.

- U Nišu je prvo bilo majanje a sad je kajanje zbog svega što su uradili - dodao je predsednik.

- Do 9. maja prvi semestar - ponovio je Vučić.

- Na Pravnom je pobuna protiv blokadera sve veća, na Pravnom u Beogradu - istakao je Vučić.

- Mora hitno da se krene ako hoće bilo šta da se uradi. Nemojte da brinete ovih j 125 krenulo iz Rektorata - naveo je Vučić nakon što se čuo haos na ulici.

- Oni najviše vole da pevaju onako kao što su u Ukrajini pevali "ko ne skače taj je ćaci". E ja ću namerno da nosim majicu "i ja sam ćaci". Ne volim da skačem, više volim da čitam knjige, nego da skačem. Nešto sam uvek prednost davao mozgu - dodao je Vučić.

- Ja sam bio zgrožen onim što sam video sinoć. Do sada je to uz zvučni top, uz laž da su na Pravnom bili napadnuti, dok nismo snimke pokazali, ovo sinoć je bila najbestijalnija laž za Novi Sad kako su ih napali neki ljudi zbog politike, a oni su u stvari dirali malog rosmkog dečaka od 12 godina, nekog mrtvi pijani, a onda su doživeli telesne povrede, jedan teže, a više njih lakše, u tuči sa tim koji du došli da brane tog dečaka. Da su oni i iz toga pokušali da izvuku političku korist, to je za mene bilo šokantno. A posebno ovi iz opozicionih stranaka, ali dobro, to je sve nešto kroz šta moramo da prođemo - rekao je Vučić.

- Sinoć su došli ljudi iz FSB-a, oni su krenuli od jutros da rade. Obići će davide sve sprave koje mi imamo. Ostaće ovde nekoliko dana, 7 ili 8 i posle toga će izaći sa svojim stavom i oko zvučnog topa, da bismo razvejali još neke od laži. Da bismo mogli da pokažemo čime se sve služe, kako obmanjuju i kako to sve izgleda. Ali ovo od noćas u Novom Sadu je bilo jezivo, a onda su junaci opet išli da uništavaju prostorije SNS, pošto ono staklo ne može da uzvrati udarac, ali i od stakla beže. Kako pogode nečim, tako počnu da trče nazad - istakao je predsednik.

Kaže da dođu vremena kada društveni talog ispliva na površinu, ali to ne traje dugo.

- Svuda su u padu i zato će nervoza biti sve veća. Zato će biti sve više napada. Za sledeći četvrtak ili petak su smislili "genijanu" ideju. Da zauzmu sve depoe GSP-a ovde u Beogradu isto i u Novom Sadu i da nijedan autobus ne bude na ulici. Onda su valjda uspeli u životu, kad maltretiraju građane. Kao i ovo danas sa Informermerom. Zamisli ideš blokiraš nekome privatnu svojinu, nema čak ni nacionalnu frekfenciju, ništa. Privatna televizija, mogu da rade šta hoće i kako hoće. Šta vam je strah od drugačijeg mišljenja! - naveo je Vučić.

- Sve vam je to naopačke - dodao je on.

- Samo daj njima pare. E ne damo pare dok ne počnu da rade. Niko se nije uplašio niti bilo koga više mogu da plaše. Pošto država trpi i trpi i u nekom trenutku mora da pokaže da je država. Imaćete para oniliko koliko budete radili. Ako radite, plata će da dođe - kaže on i dodaje da mora da se zna red u državi.

- Biće tu mnogo posla. Mnogo toga će da se čuje i vidi samo za mesec dana - dodaje on i kaže da se sada kada je počelo da puca po šavovima mnogo toga otkriva na dnevnom nivou.

- Oni će sada da drže blokadere sa silu, jer se plaše i znaju da će morati da odgovaraju, mnogi profesori za zlodela koja su počinili. Za prava zlodela - dodaje on.

- Bilo bi dobro valjda da niko ne odgovara za strašne i jezive napade u Nišu. Pa ne može tako. To ne može ni u jednoj zemlji na svetu, pa ne može ni ovde. Svako mora da brine o sebi. Nećete za pretnje da odgovarate, ali za protivzakonito delovanje ćete i te kako da odgovarate. Nema velike filozofije - poručio je on.

O situaciji u školama

- Jedan deo smo imali izuzetno savesnih ljudi koji su od početka radili i one koji nisu, a želeli su da rade. Imali smo jedan deo uplašenih ljudi od blokadera nastavnika koji zbog njihovog agresivnog stava nisu smeli da rade. Sada većina ljudi stvarno želi da radi i ne zbog novca. Jedan deo hoće zbog novca, to su ovi koji bi ostali u blokadama ceo život, ako mogu nešto da blokiraju, da se bave politikom, samo ne svoji poslom. Sve je veći pritisak roditelja za decu. Roditelji, bez obzira na političku orijentaciju, to je pitanje znanja, dece, a ne politike. Onaj ko ima jednog dvoje đaka, taj hoće da mu dete završi školu na vreme, a ne da izgubi godinu, da zna - naveo je predsednik.

- Ja mislim da će od ponedeljka, utorka gotovo sve škole da rade normalno. To je jedna tužna, jeziva epizoda iz istirije Srbije koje će se svi stideti za tri meseca - rekao je Vučić.

Kaže da je najlakše biti deo čopora.

Najavio je da će opet posetiti studente za Vaskrs, ako do tada budu ostali tu.

- Ako vam je potrebno još nešto slobodno tražite - rekao je Vučić.

O napadu u Novom Sadu

- Ovo u Novom Sadu je do sada najsrašnija laž. Bile su nekoliko - te da su prebijeni na Pravnom fakultetu od strane nekih batinaša, a tukli su se između sebe. Sećate se onih priča sa gospođom Hrkom, kako je stigla fotografija sa obdukcionih nalaza njenog deteta, reč je bilo o monstruoznoj laži. Stravična laž zvučni top. Ali ovo je nekako najbestijalnija laž, zato što su oni napali nekog dečaka od 12 godina romske nacionalnosti, a onda su izmislili da su pretučeni zato što su ne znam šta pevali u kafani. I da to odmah prihvate i njihovi mediji, njihove lažovizije, platforme za laži, ali da to prihvate i oni koji bi morali da budu odgovorni. Okej mladi ljudi, strašno je kad lažu, ali možete da oprostite - traže smisao nečega u onome što rade ma kako besmisleno bilo. Ali kako da neko ko se bavi politkom, ko pledira na to da dobije poverenje naroda, može da izmisli celu priču, da pokuša da izazove građanski rat u zemlji na osnovu brutalne laži. To što je radila Marinika Tepić, to što su radili pojedini opozicioni političari, to su bukvalno nacistički paterni onako kako su izmišljali i zbog čega su napadali Poljsku i tako dalje. To je bukvalno zastrašujuće. Ali u laži su kratke noge, kako kaže naš narod. I sad svi ljudi znaju kakvi su podli lažovi i ništa više od toga. Na kraju istina, pravda, a i znanje i um, uvek pobede - dodao je Vučić govoreći o incidentu u Novom Sadu.

- Marljivost, posvećenost, rad i poštenje ne može niko da pobedi - zaključio je predsednik Srbije na kraju svoga druženja sa studentima koji žele da uče.

Prilikom odlaska iz Pionirskog parka studenti su zaustravljali Vučića zarad upoznavanja i fotografisanja.

Studenti zastava dočekali predsednika

