JOVANOVIĆ POMINJE REVOLUCIJU, POZIVA NA NASILJE I NAPADE NA ČLANOVE SNS-a: ''Treba pojačati akcije!'' (VIDEO)

OPOZICIONAR Miloš Jovanović, poznatiji kao ''Miloš Francuz'', a odnedavno najpoznatiji po divljanju u Skupštini Srbije, kada je suzavcem isprskao trudnu poslanicu Sonju Ilić iz Gračanice, ponovo priziva haos, i u antisrpskom maniru izaziva podele u društvu pozivajući na napade članova najveće i vladajuće političke stranke u Srbiji, Srpske napredne stranke.

- Građanske akcije koje vidimo, to su dakle zborovi, to je opkoljavanje štandova SNS-a gde god se pojave, tu su protesti pobune pred lokalnim parlamentima, tu je gađanje jajima funkcionera i članova SNS-a, kako vam sve to izgleda? Upitao je voditelj na Šolakovoj TV Jovanovića, na šta je ovaj antisrpski opozicionar odgovorio:

- Dobro. Mislim, potpuno iskreno dobro. Ja sam čak bio na Vračaru kratko, al sam bio kad je opkoljen taj štand, te neke ljude i znam koji su bili sa druge strane, mi smo komšije, viđamo se. Dobro je, ne da je dobro- odlično je i treba nastaviti sa tim- sramno je pozvao na nasilje antisrpski opozicionar, pa onda pozvao i na revoluciju u Srbiji.