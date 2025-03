ANA BRNABIĆ PORUČILA REKTORU ĐOKIĆU: Blokade su farsa, blokader ste vi

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić poručila je rektoru Vladanu Đokiću da su blokade farsa.

Foto: Novosti

- Pre dva dana je čitava Srbija imala priliku da od rektora Univerziteta u Beogradu, Vladana Đokića, čuje da “univerzitet nije obustavio rad”, već da “na univerzitetu ne postoji nastava zbog blokade studenta”. Jasno smo svi čuli: “profesori, odnosno fakulteti, ne mogu da realizuju nastavu zbog toga što postoje blokade koje su studenti započeli”. Kakva je ovo obmana javnosti (još jedna u nizu), najbolje govori to što se na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održavaju nastavne aktivnosti, pa čak i ispiti (28. feb u amfiteatru A3 “blokiranog” fakulteta organizovano polaganje ispitnih obaveza), ali samo za one studente koji pohađaju međunarodne programe koje fakultet realizuje u saradnji sa Londonskom školom ekonomsije (LSE) i FREIE Univerzitetom iz Berlina. Moje pitanje, kao predsednice Narodne skupštine koja je nadležna za nadzor nad sprovođenjem zakona: Poštovani rektore, poštovana dekanko, kako profesori mogu da uđu na fakultet i drže nastavu i ispite nekim studentima, ali istu nastavu i ispite ne mogu da drže za sve studente? Kakva je to delimična blokada – jedan hodnik je blokiran, a drugi nije? Ili ste vi jednostavno stavili sebe iznad Ustava i zakona Republike Srbije? Blokade su farsa, blokader ste vi - navela je Ana Brnabić na Iksu.

Pre dva dana je čitava Srbija imala priliku da od rektora Univerziteta u Beogradu, Vladana Đokića, čuje da “univerzitet nije obustavio rad”, već da “na univerzitetu ne postoji nastava zbog blokade studenta”. Jasno smo svi čuli: “profesori, odnosno fakulteti, ne mogu da realizuju… pic.twitter.com/DFeE2YxhGJ — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 27, 2025