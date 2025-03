PROFESOR PETROV: U ponedeljak na Pravnom o inicijativi za e-izjašnjavanje studenata o nastavi

PROFESOR Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je večeras da će u ponedeljak biti održana sednica Nastavno-naučnog veća na Pravnom fakultetu na kojoj će biti izneta inicijativa studenata da se preko platforme e-student izjasne da li su za nastavak nastave ili ne.

Foto: Novosti

Petrov je precizirao da očekuje da će jedna od tačaka dnevnog reda sednice biti i razmatranje aktuelne situacije sa nastavom i ispitima, a da inicijativa oko 230 studenata bude razmatrana u okviru te tačke.

Petrov je za Tanjug ocenio da je to ne samo legalan, nego i najlegitimniji mogući način da se izađe iz aktuelne situacije.

Kako je rekao, nije reč o razmatranju pitanja nastavka tzv onlajn nastave, nego o jednoj vrsti mogućnosti da se svi studenti na jednom e-referendumu ili onlajn glasanju izjasne da li su za ili protiv nastavka nastave i ispita.

Dodao je da ukoliko se desi da Nastavno-naučno veće omogući izjašnjavanje studenata, očekuje da se u narednih nekoliko dana to izjašnjavanje i organizuje i da se godina nastavi u prvoj polovini aprila.

Naglasio je da ukoliko se ništa ne desi na sednici i šire na Univerzitetu, dalje licitiranje sa nastavkom školske godine i mogućnošću da se ona na Univerzitetu okonča na vreme na kvalitetan način, postaje "praktično bespredmetno i besmisleno".

-Da li će uopšte do nečeg takvog i doći zavisi, naravno, od većinske volje profesora i asistenata na Nastavnom naučnom veću. Verujem da je došlo vreme da sa jednom argumentacijom i sa punom odgovornošću izađemo na neki način u susret ovoj situaciji, a pre svega ozbiljnoj grupi studenata koja je izrazila javno svoju želju da uči. Očekujem da ćemo razmatrati ovo pitanje i verujem da ćemo doneti jednu ispravnu odluku, a to je da se omogući svim studentima da se putem platforme e-student izjasne o nastavku nastave ispita, rekao je Petrov.

On je apelovao i na studente na drugim fakultetima da krenu sličnim putem kao i studenti na Pravnom fakultetu.

-Prosto čini se da je to jedini legitimni način, da studenti sami iskažu svoju volju, ali naravno i profesori moraju da ih podrže u tom smislu, rekao je Petrov za Tanjug.

Dodao je da to ne znači da će profesori, kako je rekao, "otkazati poslušnost" onim studentima koji su u blokadi, ali će ih na taj način uputiti na neke druge, sasvim legalne, ustavne i zakonite forme daljeg ispoljavanja nezadovoljstva i eventualno daljih studentskih protesta.

Govoreći o tome da li studenti, ukoliko krenu na fakultete u aprilu, moći uspešno da završe svoje obaveze, Petrov je ocenio da je mnogo izgubljeno.

-To je najmanje dva, do dva i po meseca nastave i u zavisnosti od fakulteta, jedan ili više ispita rokova. Kada je reč o Pravnom fakultetu, mislim da zaista nekakva teorijska šansa uz, naravno, ozbiljan napor da se radi i tokom većeg ili barem značajnijeg dela leta, da bi tako nešto bilo izvodljivo. Mislim da bi u tom slučaju svakako u ovoj školskoj godini nastava trpela, ali bi bilo moguće organizovati povećani broj ispitnih rokova, organizovati dodatne konsultacije sa studentima i uz jedan pojačani aktivizam i neposrednu komunikaciju sa svim onim studentima koji žele da nastave svoje studije, naveo je on.

Smatra da je to još izvodljivo i veruje da je "zaista vreme da se ovo okonča".

-Treba onda da krenemo da strateški gradimo naše društvo. Ta strateška izgradnja ne ogleda se samo u ekonomskom napretku Srbije, niti samo u infrastrukturnim objektima. Ona se, pre svega, ogleda u jačanju naših obrazovnih i visokoobrazovnih kapaciteta i prosto želim da apelujem na sve profesore da razmišljaju u tom pravcu. Za mene, kao univerzitetskog profesora, to su prioritetni ciljevi, naglasio je on.

(Tanjug)

