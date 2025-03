"NASILJU IZLOŽEN SVAKO KO SE NE PRIDRUŽI" Brnabićeva: Studentski protesti radikalizovani

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da protesti studenata u blokadi više nisu mirni i da je došlo do takve radikalizacije da je nasilju izložen svako ko se ne pridruži blokadama i ko im se, čak i slučajno, nađe na putu.

Foto Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Brnabićeva je rekla da čak i oni koji su sa najviše podržavali studente u blokadi više ne govore o mirnim protestima i navela da je u subotu, tokom blokade kod ''Londona'', jedna žena sa decom napadnuta jer se nije pridružila blokadi.

- Ta žena nije ni za blokadu, ni protiv blokade, ona pokušava da živi svoj život. Niti im je dobacivala, niti je bilo šta drugo radila. Oni su tražili od nje da se pridruži blokadama, a kada su videli da ona samo prolazi i to sa decom, napali su je jer im se nije pridružila i nije stala sa svojom decom da u tome učestvuje - rekla je Brnabićeva za TV Hepi.

Ona je navela da su u petak u Nišu nasumično gađani ljudi jajima, kamenicama, flašama iako, kako je rekla, nikome na čelu ne piše da je za SNS ili da glasa za Vučića. Brnabićeva je kazala da se sve svelo na puko nasilje, na bahato i bezobzirno iživljavanje nad ljudima i ponižavanje ljudi, a da oni koji to rade misle da im je to dozvoljeno.

- To je rezultat toga što četiri meseca imate kršenje zakona, četiri meseca nasilja, ne smislu fizičkog obračuna, ali svakako nasilja. Jer sve ovo što vidimo je nasilje, nasilje nad studentima koji drugačije misle i koji žele da uče, nad decom koje žele da idu u školu i nad roditeljima dece koji misle da im je mesto u školama - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da niko nije reagovao na to nasilje, ni profesori, nastavnici, dekani, rektori, već da su ih tapšali po ramenu i da se išlo dalje i dalje dok nije eskaliralo u puko nasilje. Brnabićeva je rekla da su za većinu društva blokaderi sve započeli kao pravednici, ali da završavaju kao ''fašističke falange'' i da u svemu tome ima onih koji su započeli blokade, da su se neki u međuvremenu povukli, dok su se neki drugi pridružili, a koji nisu studenti već politički aktivisti, kao i da je sve više upliva političkih stranaka.

- Tu se sve više identifikuju Pokret slobodnih građana i Zeleno-levi front kao najekstremniji i oni koji zloupotrebljavaju svoje studente, kao što su narodni poslanici iz ZLF-a koji su docenti ili profesori na FPN i pokušavaju kroz svoje studente da nametnu neke svoje ciljeve. Meni je više muka da to analiziram i mislim da ljude više to ne zanima zato što je došlo do takvog nasilja i ogoljenog fašizma, da je ljudima svega dosta - rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da su ''replicirane'' akcije u različitim zemljama, da su čak i simboli isti i da se slično dešava u Mađarskoj, Slovačkoj, Gruziji, u Severnoj Makedoniji gde su, kako je rekla, privedeni studenti plenumaši iz Srbije koji su otišli u Severnu Makedoniju da blokiraju fakultete.

- Zanimljivo je iz makedonskih medija da tamo nisu bili za blokade, pa su im neki iz Srbije objasnili kako se tu treba boriti, da ne postoji ime i prezime, nego postoji plenum, da nije važan pojedinac, nego plenum - rekla je ona.

Dodala je da očekuje da će u naredna 24 sata svi zvati predsednika Aleksandra Vučića da uloži svoj autoritet da se ti blokaderi, privedeni u Severnoj Makedoniji puste i da se vrate u Srbiju.

- Kada su vam potrebne institucije, vi ćete onda zvati institucije. Kada su vam potrebni zakoni, pozivaćete se na zakone, iako ih četiri meseca kršite. Kada vam je potreban nečiji autoritet, pozivaćete se na taj autoritet, iako ste ga četiri meseca rušili - rekla je Brnabićeva. Navela je da je za nju šokantno da Univerzitet u Beogradu kaže da je protivzakonito da Ministarstvo prosvete ne isplaćuje plate profesorima koji su obustavi i dodala da su se na Univerzitetu setili da postoje zakoni, a da četiri miseca rade sve suprotno Zakonu o visokom obrazovanju, da im Zakon o studentskom organizovanju služi kao otirač.

- Brutalno, bahato i bezobzirno sebe stavljaju ne samo iznad svih zakona, već i iznad Ustava. Studenskim parlamentima i SKONUS-u ni ne odgovaraju na dopise, toliko im je beznačajan taj zakon. Ustav Srbije krše na najbrutalniji način užasnom diskriminacijom studenata zato što stoje uz studente plenumaše, a svi ostali studenti, koji su velika većina, kao da ne postoje. Na njihove dopise, takođe, ne odgovaraju - rekla je Brnabićeva.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

UŽASAN NAPAD: Blokader nosi karton jaja i gađa direktora Doma zdravlja Milorada Jerkana