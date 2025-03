ISPLATA "ĐAČKE POMOĆI" OD 20.000 DINARA I NOVI SAJT GRADA BEOGRADA: Šapić najavio promene

GRADONAČELNIK Beograda Aleksandar Šapić najavio je da od petka ujutro počinje s radom novi sajt Grada Beograda na veb-adresi beograd.rs i u okviru njega podsajt „Beograd sad” gde će se na jednom mestu naći sve što je urađeno od 2022. godine. Takođe je najavio isplatu „đačke pomoći” od 20.000 i ove godine, nastavlja se sa radovima koji su u poslednjih nekoliko meseci usporeni, ali ni od jednih se nije odustalo.

Foto: Grad Beograd

Danas i sutra biće urađene poslednje provere kako bi od petka Beograd dobio moderan, efikasan i pregledan sajt sa svim važnim informacijama i u sklopu njega implementiran „Beograd sad”.

– Kada mi neko postavi pitanje iz oblasti o kojoj nijednu reč do tada nije govorio, zato što se kasni petnaest ili mesec dana, recimo o nekom parkingu, a mi uradili nekoliko hiljada parking mesta, onda je potpuno jasno da je to zla namera. Umorio sam se od laži, manipulacije, zloupotrebe i potpaljivanja, što je postalo glavna „sportska” disciplina u našem društvu bez ikakve svesti kakve to posledice može da donese.

Ja u tome neću više da učestvujem, ali neću više ni da „trujem” sebe time što ću sa otrovnim ljudima da komuniciram. Na ovaj način sve stvari ćemo da izbacimo na površinu. Sajt sadrži interaktivnu mapu, na kojoj se nalazi baš sve što je urađeno i to po oblastima – naveo je Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru.

- Beograd sad” sadrži sve projekte od leta 2022. i to raspoređene po oblastima: Briga o ljudima, Saobraćaj i infrastruktura, Kapitalne investicije, Uvođenje reda i bezbednost, Javni prevoz, Tradicionalne vrednosti i nasleđe i Kultura i sport, u okviru kojih s leve strane postoje kratki opisi o kom projektu ili odluci je reč. Sadržaće i fotografije, naročito kada je reč o radovima, „pre” i „posle”, kako bi sve bilo valjano dokumentovano, „crno na belo - istakao je Šapić.

Na ovoj konferenciji za medije gradonačelnik se osvrnuo i na nastavak aktuelnih odluka i projekata pa je tako najavio da će i ove godine biti isplaćena „đačka pomoć” koja je prošle godine iznosila 20.000 dinara.

– Prošle godine je ova pomoć isplaćivana do kraja septembra, a ove godine ćemo pokušati da to uradimo do 1. septembra, odnosno da tada sve beogradske porodice koje imaju osnovce i srednjoškolce već dobiju tih 20.000 dinara.

Ideja je da bude četiri rate po pet hiljada, prva rata do 1. juna, zatim 1. jula, 1. avgusta i 1. septembra i da se na taj način isplati sva pomoć. Ukoliko se desi da do septembra Vlada republike Srbije uđe u nabavku novih udžbenika za celu Srbiju kako je najavila i oni budu spremni za podelu, ostaće „đačka pomoć” ali ne u vrednosti od 20.000 već 10.000 dinara, ali to ćemo do leta znati.

Grad to radi jer je septembar mesec kada je svaka beogradska porodica izložena posebnim troškovima. Znači ukoliko bude udžbenika od države, pomoć će ostati na 10.000 i svake sledeće godine će dobijati od nas ovu pomoć za početak školske godine jer se tada ne kupuju samo udžbenici već sve potrepštine za školu – rekao je Šapić.

On je pozdravio odluku Vlade Republike Srbije o tome da će Zavod za udžbenike ponovo početi da štampa knjige iz srpskog, istorije i geografije.

– Smatram da je to velika stvar samo mi nije jasno šta smo dosada čekali. Ispada kao da smo do sada bili okupirani, a da ne znamo ko nas je okupirao i od koga smo se to bojali. Kad sam recimo, najavljivao „Dane porodice” rekli su mi da ćutim jer će to neko doživeti kao napad. A evo, danas su oni sve veći, traju sve duže sa sve više manifestacija. Zato dajem punu podršku Vladi, izdavanju ovih udžbenika i jedinstvenom nastavnom planu – kazao je gradonačelnik Beograda.

Nastavićemo, naveo je gradonačelnik, sa radovima koji su, zbog okolnosti u poslednjih nekoliko meseci, zaustavljeni i usporeni, ali ni od jednih se nije odustalo.

Foto: Grad Beograd

– Nastavićemo sa radovima u centru grada, tako da ćemo probati da jedan deo završimo do Beogradskog maratona, 6. aprila. Na Trgu republike je pomerena kontaktna mreža, a trola će moći da prođe novim kružnim tokom.

Ideja Sekretarijata za saobraćaj je, da čim se napravi proširenje za autobusku stanicu na Trgu republike, saobraćaj pusti u kružnom režimu, bez obzira na to što sat i novi kružni tok neće biti postavljeni, te da se radovi izvode u okviru kružnog režima saobraćaja. Očekujemo da, ukoliko se proširenje za autobusku stanicu završi, u tom delu kružni saobraćaj krene za dve nedelje, ali da istovremeno pustimo i Vasinu ulicu. Tu smo čekali da krene kružni saobraćaj na Trgu republike.

Potom će biti potrebno još neko vreme da se postavi sat, asfalt, kocka da ostane tamo gde treba, da se uradi kvalitetnija podloga i sve ostalo, te da dobijemo Trg republike kakav smo već i predstavili. Završavamo oba proširenja, niše, kod Narodne skupštine, stavićemo kamen i preko puta Skupštine kako bi to bila jedna celina i nakon toga će se raditi kružni tok ispred Trga Nikole Pašića.

Već sam napomenuo da smo od kružnog toga kod Igumanove palate odustali iz bezbednosnih razloga, a najverovatnije i od drugog koji smo planirali jer se ispod nalaze podzemni prolazi. Međutim, u tom delu se nastavljaju radovi, smanjićemo ostrva i napravićemo posebnu traku za desno, za Balkansku – pojasnio je Šapić.

On je najavio da nas očekuju i drugi radovi o čemu će govoriti za par meseci, a koji će doprineti većem i kvalitetnijem protoku saobraćaja. Podsetio je da jedan most trenutno ne radi, a da saobraćaj u gradu funkcioniše, bez obzira što su neki govorili da će sve da stane i da ništa neće funkcionisati.

– Sve funkcioniše zahvaljujući mnogim saobraćajnim rešenjima koja su urađena. Prizrenska ulica će biti uskoro urađena, pa će se onda videti i kako treba da izgleda sa semaforima i pešačkim prelazima. Niko nije spominjao da su semafori na Autokomandi počeli da rade u normalnom režimu i tamo će biti radovi na proširenju ka Humskoj ulici i Partizanovom stadionu gde ćemo pokušati „otčepimo” saobraćajno „usko grlo”, što ne znači da neće će biti potrebe za saobraćajnom policijom. Sad smo ušli u režim koji je bolji nego bez semafora.

Na kružnom toku kod Ušća od kako su postavljeni semafori nema potrebe više za saobraćajnom policijom, dok prethodnik 10 godina ta raskrsnica nije mogla da funkcioniše bez 7-8 saobraćajnih policajaca – rekao je on i konstatovao da to niko ne želi da primeti.

Radovi na Linijskom parku uveliko su u toku, kao i radovi na novom mostu - istakao je Šapić.

– Sada bi trebao da se ukloni deo koji se penje sa strane starog grada, a za nekih mesec i po dana biće potpuno uklonjen jedan deo mosta. Uklanjanje bi trebalo da se desi tokom proleća i leta a onda se kreće u pravljenje novog mosta i za sada sve ide kako treba. Manjih problema ima sa druge strane gde Gradska građevinska direkcija treba da izvede petlju i potrebnu infrastrukturu jer imamo „divlje” servise za šta čekamo odluku suda.

Zato apelujem na pravosuđe da donese odluku što pre kako ne bi došli u situaciju da imamo izgrađen most a nemamo saobraćajnu infrastrukturu na drugoj strani – kazao je Šapić.

Šapić je ukazao da Grad Beograd neće biti u mogućnosti da izvadi splav „Fristajler”.

– Brodovi koje je Grad Beograd angažovao nemaju taj kapacitet, splav je pun mulja i napravio se vakum i potrebna je mnogo veća snaga mehanizacije. Tu svakako treba da bude izgrađen pristan i ako do petka ne uspemo da ga izvučemo na obalu, vratićemo ga nazad nadležnom ministarstvu – rekao je Šapić.

BONUS VIDEO - SRBIJA, REGION, SVET: Gost podkasta Jelena Kiš, Srbija i Australija