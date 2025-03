VUČIĆ O NASILNOJ OPOZICIJI: Pre desetak dana sam jasno najavio šta nam sledi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je u vanrednom obraćanju da je najavio radikalizaciju od strane opozicije.

Foto printskrin TV Pink

- Pre desetak dana sam jasno najavio šta nam sledi. Rekao sam da postoji pad brojeva za one koji blokiraju Srbiju i da su ljudi sada to razumeli, da podrška tim skupovima koje organizuje opozicija opada i da će ići u radikalizaciju. Potpuno je logično. Oni moraju da obave svoj posao i prema onima spolja koji su uložili ogroman novac za rušenje suverene vlasti, do toga da moraju da ispunjavaju naloge Dragana Šolaka koji je pod zaštitom dela stranih obaveštajnih agencija - rekao je Vučić.

Podseća na nemile scene nasilja koje je opozicija organizovala u Skupštini Srbije naročito nad poslanicama, kao i napade pred Skupštinom grada.

- Doveli su nas u situaciju da sve to postane normalno jer oni moraju da pokušaju da obave svoj prljavi posao. Šta su radili 4 meseca ako to ne uspeju? To je bilo sve uvertira za ovo što se večeras dogodilo - naveo je predsednik.