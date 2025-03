"NEĆEMO DOZVOLITI BLOKADU INSTITUCIJA" Brnabić: Sve što se dešavalo u Skupštini nije politika, već terorizam

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da građani ne treba da budu zabrinuti zbog jučerašnjih dešavanja u parlamentu i naglasila da će u Srbiji biti sačuvani mir i stabilnost, a neće biti dozvoljena blokada institucija.

Foto: Printksrin

Brnabić je za RTS rekla da do sada nikada u Srbiji nije bilo scena kao juče u Skupštini, a nismo ni imali opoziciju koja, kako je istakla, želi da unizi parlament.

- Kada neko na poslanika baci suzavac ili šok bombu, što je uradio Miloš Jovanović, koji zaklanja sebi lice, a ženi Jasmini Karanac prska u lice, on nije to uradio samo njoj, nego hiljadama građana koji su glasali za tu osobu. Vi napadate desetine hiljada građana koji su glasali za tu listu - navela je Brnabić.

Prema njenim rečima, sve što se juče dešavalo u Skupštini Srbije nije politika, već terorizam.

- Koji je epilog ovoga, osim što se raduje Priština, Zagreb, slobodna Bosna? Skupština je nastavila da radi jer bi bila katastrofalna posledica da se povučemo pred nasiljem. Mi moramo da radimo - istakla je Brnabić.

Ona je naglasila i da bi se, da je juče prekinuta sednica, danas to ponovilo.

- Nećemo dozvoliti blokadu institucija, jer su to institucije svih građana Republike Srbije. Bez obzira na političko opredeljenje, institucije moraju da rade. Oni treba da smisle plan i program i da nas pobede argumentima, ne nasiljem - kazala je Brnabić.

Govoreći o povređenim poslanicama, ona je navela da je Jasmina Obradović u lošem stanju, da su Sonja Ilić i njena beba dobro i da će "mali Gavrilo ostati simbol pobede nad svim obojenim revolucijama ili pokušajima obojenih revolucija", a da je dobro i Jasmina Karanac, koja je imala lakše povrede.

Brnabić je dodala da su poslanici koji su po profesiji lekari juče odmah pritrčali da pruže pomoć povređenim poslanicama i odmah prepoznali da Jasmina Obradović ima moždani udar.

Predsednica Skupštine je rekla da su studentima dali obećanje posle teških razgovora i da će to obećanje biti ispunjeno bez obzira na okolnosti.

Prema njenim rečima, opozicija je u parlament unela plastičnu modernu pirotehniku i zato sigurnosna vrata nisu reagovala niti pištala.

- Kad ste narodni poslanik, obezbeđenje ima veće uvažavanje prema vama i nema pretresa na taj način. Do sada niko tako nešto nije radio, bez obzira koliko su bila teška vremena, međutim ako neko želi tako da se bavi politikom, on se time i bavi - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je problem opozicije što nema program i dodala da i dalje veruje u razgovor i zahvalila opozicionim poslanicima koji su došli na Kolegijum da razgovaraju.

- Ja sam bila šokirana jer smo imali na dnevnom redu nešto oko čega se slažemo, a to su izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, a to je četvrti studentski zahtev. Oni nisu čak ni glasali da se to nađe na dnevnom redu. Oni su želeli da spreče ispunjenje četvrtog studentskog zahteva - navela je Brnabić i dodala da je uvek spremna za razgovore i sa studentima.

(Tanjug)