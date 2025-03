"DAĆEMO SVE OD SEBE": Vučić otkrio planove za buduće investicije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još uvek nije posetio Žagubicu, kao i da je u planu proširenje puta Paraćin-Zaječar nakon što se završi Ekspo 2027.

Foto: Printskrin TV Pink

- Tri dana sam na istoku Srbije. Nisam obišao Žagubicu u Braničevskom okrugu. 4 opštine Borskog okruga - Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor. I 4 opštine ovde - Soko Banja, Knjaževac, Boljevac, Zaječar. Sve to moram da obiđem do nedelje. Kad se završi Ekspo moramo da napravimo onaj plan da proširimo put Paraćin-Zaječar. Za to nam je opet potrebna fabrika u Zaječaru. U Zaječaru mora prvo da se krene od zdravstvene stanice u Kotlujevcu, to je dva i po miliona evra, onda da se ide za kompletno sve zdravstvene usluge, to je oko 35 miliona evra da bismo sve to završili. Sela da pojačamo... Najvažnije je da tu veliku fabriku dovedemo. Naći ćemo nekog darodavca, za dom kulture u Rgotini, jer je drugačije nemoguće, jer je naravno nelegalno sve - naveo je Vučić u razgovoru sa domaćinom.

- Mi smo najveće subvencije davali da dođe fabrika u Zaječar. To je jedan od razloga, kao i nepostojanje auto-puta i nedovoljan broj ljudi, zbog kojeg su svi ostali hteli da idu u Srem, Južni Banat, dakle nedaleko od Beograda i Novog Sada, gde imaju univerzitete i gde imaju veliki broj ljudi. Daćemo sve od sebe, Zaječar je veliki grad, makar mi kao družava zaposlili 300,400 ljudi u fabriku namenske industrije koju pravimo. Ako ne budemo mogli drugačije, mi ćemo to da uradimo. Potreban je gas - mi sada imamo toliko gasnih pravaca, i do Prijepolja, Valjeva... Mnogo problema ima sada tu, i oko ruskog gasa i oko svega, da ne objašnjavam sve detalje, ali to moramo da uradimo, to je jedna od najvažnijih stvari. Ako u Paraćinu imamo mernu stanicu, regulacionu stanicu nama je to idealna prilika da dovučemo gas ovde. I onda će biti dostupno za svakog investitora i sve drugo - istakao je predsenik.