LOVAC KOJEG SU OTELI ZMAJEVI: Priviđa mu se rušenje Vučića, a ne vidi da ga Šolak i Đilas prodaju za šaku evra

VELIKI crnogorski vizionar, patriota i „lovac na zmajeve“ Željko Ivanović ponovo je svoje slobodno vreme iskoristio da napiše kolumnu u pokušaju, ironično piše Borba.

Foto: Printskrin YT/Vijesti Online

- Naravno, ponovo je pisao o svojim opsesijama: Srbiji i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, njegovoj najvećnoj noćnoj mori. Punu deceniju je Ivanović opsednut Vučićem i Srbijom, a pred nosom mu se dešavaju neke druge stvari, koje nikako da primeti. „Zaboravio“ je unuk Jeremije Ivanovića da pomene novu preprodaju koncerna „Vijesti“ nakon samo godinu dana u vlasništvu tajkunske Junajted grupe Dragana Šolaka. Nikako da nam „veliki“ mag objasni kako to da on Vučića bezuspešno ruši deceniju, a njega ortaci Šolak i Dragan Đilas puštaju niz vodu nakon samo godinu dana saradnje.

Opet se Ivanovićevo medijsko čedo našlo na rasprodaji, budući vlasnik se nazire, pa je pitanje da li će na istom ubuduće biti prostora za njegovo lovljenje Vučića i ostalih Srba koji mentalno ne pripadaju krugu „Dvojke“.

U svom najnovijem pisanom uratku, Ivanović je pokušao na humorističan način da još jednom „podbode“ Srbiju i njenog predsednika, ne zaboravljajući ni Milana Kneževića, Marka Milačića, Marka Kovačevića. „Lovac na zmajeve“ se mnogo brine za Srbiju i proteste u istoj, najverovatnije je u njemu proradila krv deda Jeremije, Srbina koji je sahranjen u Šumadiji.

I tako zabrinut stanjem u Srbiji, zanemaruje dešavanja u svojoj domovini Crnoj Gori i na sopstvenom radnom mestu, u „Vijestima“, gde menadžment odbija da potpiše ugovor svojim novinarima kojim treba da im se uvećaju plate za 30 odsto.

Međutim, ono što je čudno je i to da Željko nije odvojio ni jednu rečenicu da pomene mega-transakciju Dragana Šolaka kojom se „ratosiljao“ sijaset medija Junajted Grupe, kojoj pripadaju i „Vijesti“. Iako koncern „Vijesti“ nije pominjan u transakciji, većina sprskih portala je navela da je gotovo definitivno i taj koncern biti deo nove transakcije. Sada se postavlja kakva sudbina čeka „Vijesti“, ali očigledno da Željka Ivanovića to ne brine, jer se on verovatno fiansijski osigurao.

Njega sada ipak više tangira kako je prošao skup povodom Sretenja i ko je sve na njemu učestvovao, odnosno govorio. Ivanović je „opleo“ po svakom srpskom političaru koji je pošao na Sretenjski skup. Između ostalog, nije zaboravio ni Rusiju, te kao svaki velji Evropejac napominje da se Srbija nije odrekla R, pa je tako propustila da bude evropska perjanica regiona.

Naravno, sama meta kolumne su bili konkretno Vučić, ali i lider DNP-a Milan Knežević.

A Vučić definitivno ne treba da brine, jer dok ga Ivanović ruši, a to čini uzaludno već punu deceniju, on će nastaviti svoju misiju razvijanja Srbije po meri njenih građana - piše Borba.