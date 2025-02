VUČEVIĆ O SKANDALOZNOM PISANJU "AUTONOMIJE": Sve je čista laž, čovek je pred policijom rekao da je sve izmislio

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević oglasio se na pisanje portala "Autonomija" da je njegov kum u džipu pratio roditelja nakon Saveta roditelja u jednoj školi i naglasio za K1 televiziju da je to što je objavljeno čista laž.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

- Objavio sam da je čista laž, po ko zna koji put. Pa, to je đubre od medija Dinka Gruhonjića i Ane Lalić, koji mene iskonski mrze, kojima sam ja simbol otpora autonomaštva, i moja porodica, moj pokojni otac i moji sinovi sutra. Ne čudi me što nas preziru. Ovo su potpuno slagali da je to moj kum, koji to nije, nisu rekli da je to čovek koji je roditelj đaka iz te škole i da je jedan od učesnika u raspravi da đaci treba da idu u školu. A njega optužio onaj koji je promoter da škole ne treba da rade, pa izmislio da ga neko prati. Čovek koji je isklevetan, podneo je krivičnu prijavu, pa kada je saslušan taj koji je rekao da je praćen od mog „kuma“, pred policijom je rekao da je to izmišljeno- rekao je Vučević i dodao da je to rade 12 godina, odnosno fabrikuju laži.

-Kriminalizuju nas 12 godina. Izmišljaju da sam na nekim skaj aplikacijama. Svako ko je spreman da bude uz Vučića mora da dobije negativne epitete. I nema odgovornosti. Sve su slagali. Za istog tog čoveka za kojeg su rekli da je moj „kum“, Marinika Tepić je rekla da je izvodio radove na toj nadstrešnici da bi prikazivala da sam ja radio radove. To je smisao da mi više ne možemo da živimo normalno. Ja te njihove satanističke simbole ne priznajem i iskreno prezirem. Oni su odredili kome su ruke krvave? Oni su i sudije i tužioci samo nisu pročitali dokumentaciju. Mi ništa drugo ne bi trebalo da radimo osim da odgovaramo na lažima. Dokle god se ne izabere novi premijer ili gradonačelnik, ja radim posao predsednika Vlade, ne može grad da nema gradonačelnika- zaključio je.