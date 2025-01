SVI ZAHTEVI ISPUNJENI: Vučić - Sutra ću potpisati pomilovanje za 13 osoba

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u obraćanju nakon vanredne sednice Vlade da su svi zahtevi studenata ispunjeni sem jednog, a to je da potpiše pomilovanje za 13 osoba koje su privedene tokom blokada i da će to učiniti sutra.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Vučić je odgovarajući na pitanje povodom pisanja opozicionih medija da nisu ispunjeni zahtevi, dok sa druge strane Njujork tajms piše da su svi zahtevi ispunjeni, pogotovo oko procesuiranja onih koji su napali studente tokom blokada, rekao da njega ne interesuje šta pišu strani mediji.

-Zahteve smo ispunili, mi znamo šta smo uradili. Sve što smo mogli, a nemojte vam kažem koliko smo se mučili, ima tu samo još jedna stvar koja stvarno nije formalno još ispunjena. Možda su na to misli. Ja nisam potpisao pomilovanje za ovih 13 lica. To bi trebalo sutra da potpišem, ima tu procedura, ali sutra popodne najverovatnije ću to da potpišem. Posle toga, sve je besmisleno šta rade i pričaju, rekao je Vučić.

Dodao je da svaki čovek zna da su ispunjeni zahtevi.

-Druga je stvar što nekima, i kada znaju da jesu, odgovara da kažu da nisu, rekao je on.

On je upitao i šta je bio smisao blokade Autokomande od 24 sata kada je u piku bilo 16.750 ljudi, a prošlo još 9.000, kako kažu, kroz ceo dan.

-Šta je smisao bio svega toga? Osim da izgubimo ogromne snage, policijske, bezbednosne. Mi smo sve ljude angažovali, dovodili antidron sisteme, kada su rekli da ćemo iz nekog drona da ih gađamo suzavcem, samo da bismo čuvali bezbednost studenata, da im se ništa ne desi, rekao je Vučić.

On je primetio i da ne može da se radi ono što je "Apis radio 1903. godine, a da tražite demokratska rešenja".

-Može i to, ali onda nemojte da kažete da ste za demokratska rešenja. To su jedine dve opcije, drugačije ne može. Mi smo za demokratiju i za dijalog, zato smatram da je strašno važno da studenti to dobro pogledaju, da ljudi na Građevinskom fakultetu pogledaju, da pitaju naše ljude ako još nešto nedostaje, rekao je on.

Dodao je da razgovor rešenje za sve.

-Razgovor je blagorodan i lekovit uvek. Neki koji se plaše razgovora, a plaše se razgovora, da im neko ne zameri nešto. Znamo mi šta smo uradili, znaju i oni šta smo mi uradili, jer je to bio težak politički udarac za srpsku opoziciju, dodao je Vučić.

On je rekao da će država da čuva stabilnost i mir i pozvao ljude da se vrate svojim poslovima i da samo radom zemlja može da napreduje.

Vučić je rekao da on nema problema sa rejtingom, već sa ogromnim pritiscima da sačuva državu.

On je dodao da SNS ima rejting skoro 48 odsto, i da ga to brine, dok opoziciju, kako je ocenio, nije briga da li imaju 1,2 odsto ili 1,6 odsto.

-Svejedno im je. Ako mogu da se dočepaju da nešto opljačkaju, da negde uzmu nešto, baš njih briga koliko će narodu da sačuvaju glasove. Znaju da narod nikad neće da ih voli, nego ako ima neko da ih dovede na vlast, to je to i cela priča završena. Sve može, samo nemoj izbore. Samo ne daj izbore ni za živu glavu, rekao je Vučić odgovarajući na izjave iz Pokreta slobodnih građana, koji su naveli da razlog ostavke Miloša Vučevića, nije odgovornost, već čuvanje rejtinga SNS.

(Tanjug)

