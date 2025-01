MAJA POPOVIĆ: Nedopustive su i skandalozne pretnje koje je predsedniku Srbije uputio Miloš Jovanović

OPOZICIJA na referendum o poverenju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ne ne sme, ali zato njeni predstavncii ne isključuju njegovo ubistvo, a tim povodom se oglasila i ministarka pravde Maja Popović.

Foto M.Pravde

- Nedopustive su i skandalozne pretnje koje je predsedniku Srbije uputio lider Novog DSS-a Miloš Jovanović. Skrivajući se iza poslaničkog imuniteta Jovanović javno, poziva na ubistvo Aleksandra Vučića. Licitiranjem sa metodama za likvidaciju šefa države, Jovanović stvara atmosferu linča u kojoj je dopustivo pa čak i poželjno oduzeti život šefu države. Oštro osuđujem ovakav narativ emitovan na televiziji Novoj S, a to što se uredništvo nije izvinilo zbog ovih pretnji govori o tome da su saglasni sa izgovorenim rečima - navodi Maja Popović u saopštenju.

Miloš Jovanović, Đilasov potrčko ranije je izjavio:

"Druga opcija je zaista da uzmemo oružje pa da se obračunamo! Vidim da je i Aleksandar Vučić rekao ali on je pomenuo bacanje sa terase, je l' tako? Vi me ispravite ako se varam, ali mislim da se ne varam, negde je Aleksandar Vučić rekao da treba da ga bace sa terase. I to je opcija!"

"Druga opcija je zaista da uzmemo oružje pa da… pic.twitter.com/4UhSBKry6I — Detektor laži (@LaziDetektor) January 18, 2025