"UHAPŠEN JE NAKON 10 MINUTA, TAKO RADI ODGOVORNA DRŽAVA" Brnabićeva o obaranju studentkinje na ulici: Monstruozni čin jednog kriminalca

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da nikako ne bismo smeli da se delimo oko toga za koga je ovo što se dogodilo u redu, a za koga nije.

Foto: Printskrin

- Ovo niko ne može da podrži, ovo je monstruozan čin - rekla je za Novo jutro TV Pink Brnabićeva, komentarišući to što je juče, u toku protesta studenata, automobil oborio jednu od njih na ulici.

Brnabićeva je istakla da je juče bio još jedan užasno težak dan, i dodala da je predsednik poslao svima jednu dostojanstvenu, mirnu poruku i pozvao na smirivanje tenzija i zajedništvo.

- Predložio je i rešenje kako da svi zajedno, kao odgovorno društvo reagujemo i istakao da bi svaki skup u skladu sa zakonom trebalo prijaviti, kako bi se čuvala bezbednost učesnika na tom skupu, ali i kako bi se obezbedilo da i svi ostali u zemlji funkcionišu - rekla je Brnabićeva.

Kako kaže, videla je sramotnu reakciju rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu, koji je protestovao protiv toga što se desilo. Dodaje da ne bi trebalo da se delimo na one koji su protiv toga ili nisu, kako kaže, svi su protiv ovakvih dešavanja.

- To je kriminalni, monstruozni čin od strane jednog kriminalca, koji je već do sada sedam puta osuđivan. Nadam se da su kao rektorski kolegijum svesni da nijedan od tih skupova nije prijavljen, pa tako ne može ni biti obezbeđen od strane MUP-a. Na koga su apelovali? Umesto da apeluju na vladavinu prava, na sve one koji organizuju to da prijave u skladu sa zakonom, upravo zbog obezbeđivanja tih skupova - rekla je Brnabićeva i dodala da se igraju sa životima tih studenata upravo ne čineći to.

Ističe da je velika odgovornost na rektorskom kolegijumu. Kako kaže, lice koje je ovo uradilo uhapšeno je 10 minuta nakon toga, i tužilaštvo sada traži najtežu moguću kaznu.

- E tako radi ozbiljna i odgovorna država. Sa druge strane imamo opoziciju u liku Marinike Tepić, koja je u roku od pet minuta rekla "ubice". Ko je ubica? Ja? Država koja je odmah reagovala i uhapsila počinioca, ili ministar zdravlja koji je odmah kontaktirao sa roditeljima te devojke - rekla je Brnabićeva.

Kako kaže, svi bi trebali da imaju više odgovornosti, a posebno, dodaje, rektorski kolegijum.

- Juče smo imali neverovatan ispad koji jasno govori o tome odakle idu polarizacije u ovom društvu, mržnja i podele. Bivša rektorka Ivanka Popović, koja je izašla odmah nakon ovoga i rekla da je ovo uradio radikalski šljam. Ta žena je bila rektor u vreme kada sam ja bila predsednica Vlade, dakle u vreme "radikalskog šljama" je bila rektor, a htela je i još jedan mandat. Ona je sa mnom, kao sa "radikalskim šljamom" sedela kada smo obeležavali početak rada Fonda za nauku, zato što je "radikalski šljam" oformio taj fond, jer ga pre toga nije ni bilo - rekla je Brnabićeva.

Kako kaže, takođe taj "radikalski šljam" je dao preko 70 miliona evra za naučna istraživanja. Dodaje da je bila sa njom kada su gradili novu zgradu FON-a, koji fenomenalno izgleda.

- Ne znam da li ljudi znaju da je to prva nova zgrada u Srbiji od SFRJ, a u infrastrukturu je uložio upravo taj njen "radikalski šljam". Tada nismo zapravo bili taj šljam, kada je ona bila rektorka - rekla je Brnabićeva.