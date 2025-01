"TO JE BILA PRVA KRUPNA LAŽ..." Vučić o lažima opozicije - Kada vode ovakvu akciju moraju da se služe svim mogućim trikovima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Fokus" na TV B92.

Podsetio je na proteste u Novom Sadu, te o napadu na Gradsku kuću.

- Kada pokušavate da organizujete u nekoj zemlji iz različitih političkih razloga, poput Gruzije kojima razvaljuju zemlju, kada vodite takvu akciju onda morate da se služite svim mogućim trikovima na sve moguće načine. Morate da stvorite atmosferu "mi možemo sve i imamo pravo da uradimo šta hoćemo jer smo sebi dali to pravo", navodi on i dodaje da je na ulicama Novog Sada 3. novembra bili oni koji su se zaista uplašili za svoje porodice.

- Ja sam sve to razumeo, ali nisam razumeo one koji su po nečijem nalogu, jer je najveći deo njih direktno plaćen spolja, a neki su politički akrteri poput Ješića i ostalih, rušili Gradsku kuću, Ta večeri rekli su "to su ubačeni elementi", a onda su dan kasnije rekli "pustite nam na slobodu te ubačene elemente". To je bila prva krupna laž - kazao je on.

Posle toga, došlo je do laži o napadu na Promenadi.

- Ispostavilo se da je tata batinaša iz vrha protesta - rekao je Vučić.

Posle toga, Đilas je "cmizdreo" iz Urgentnog centra, a ispostavilo se da je on napao decu koja je lepila plakate.

- On je bio taj koji je prvi udario nekog. Srećom pa je on doneo taj snimak i pokazao ga svima. Tad su ljudi, po treći put, ustanovili kako lažu - rekao je on.

Podsetio je i na ubistvo u Inđiji, te priču da se radi o SNS.

- Opet se ispostavilo suprotno. Za taj dan je laž "prošla", za sutra se ne sećaju - rekao je on.

Za RTS kaže da je prećutkivala istinu o onom što se desilo na Pravnom fakultetu.

- Od početka sam znao da su se potukli između sebe. Prave žurku, Nova godina je... Niko sem mene ne sme da kaže šta se dogodilo. Došli su dvojica momaka sa drugih fakulteta sa dvema devojkama, srednjoškolkama, blokaderi su ih pustili da uđu. Imali su alkohol i megafon neki. U tom njihovom malo jačem koškanju jedan je vadio megafon da ga koristi u tuči. Oni su se između sebe potukli. Vidi se da su oni zajedno, da su drugari, da zajedno protestuju protiv nas i to nema nikakve veze sa vlašću, sa mnom - rekao je Vučić.

Pre toga je bio slučaj, kaže da je jedan gospodin u alkoholisanom stanju urinirao kod Pravnog fakulteta, neko se usprotivio i ovaj ga ošamario.

- E, zbog tih velikih priča je Aleksandar Vučić Hitler - kazao je on.

- Kako se usuđuju da lažu? Kako misle da sve pretvore u laž, kao da život traje jedan dan? Šta ćemo sad sa Jovanjicom? Ponavljam je hiljaditi put posle završetka priče o Jovanjici i samo je ja pominjem jer je drugima neprijatno da je pominju. Znaju da su lagali - naveo je on.

