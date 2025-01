PROTESTI NISU STUDENTSKI: Ješić priznao da je glavni koordinator

SASTANAK predstavnika opozicije, sindikata i studenata, o kojem su izvestili mediji, održan je juče u Novom Sadu, potvrdio je za Juronjuz Srbija jedan od, na njemu prisutnih, predstavnika studenata, dok je bivši funkcioner Demokratske stranke Goran Ješić prostački odgovarao na novinarska pitanja.

Foto: Printskrin

Ješić je kazao je da nije čitao tekst koji su o ovom sastanku objavili mediji i umesto odgovora na pitanja novinara postavio je retorička pitanja u vezi sa političkim udruživanjem.

- Ja koordinišem organizacijom i to sam najavio i to je javna stvar. Da li imamo pravo da se sastajemo? Da, imamo prava da se sastajemo. Da li imamo pravo da budemo opozicija ovom režimu? Da, imamo pravo da budemo opozicija, i ne znam zašto je to tema medija. Je l' ne smemo da se udružujemo? Građani ne smeju da se udružuju, a Ustavom je zagarantovano pravo da se udružuju građani? Je l' to predlažu Kurir, Informer, Vučić i SNS? Da se zabrani političko udruživanje građana? Ako to jeste, onda to treba da kažu - rekao je Ješić.

Upitan o imenima učesnika i razlozima sastanka Ješić ponovo odgovara pitanjem.

- Zar je Dinku Gruhonjiću zabranjeno Ustavom i zakonom da se politički deklariše? Je l' to piše da novinari ne mogu biti politički deklarisani? Pri tom je to udruženje građana. Dajte molim vas, znači ovako, odgovor na sledeće pitanje: Ako Vučić i ekipa zakonom zabrani i Ustavom pravo na političko udruživanje, onda mora da nas obavesti da je promenio Ustav i promenio zakon. Do tada nek jedu g****" - rekao je.

Pozivu Juronjuza nisu se odazvali profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i bivši predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Dinko Gruhonjić ni predsednik Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost” Darko Šper, koji je na nedavnom osnivačkom skupu Ješićeve političke inicijative “Samoodbrana” pozvao medijska i novinarska udruženja i sindikate da se pridruže NDNV i Nezavisnosti i “obustave kontakt sa režimom”.