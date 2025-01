"ER SRBIJA JE OBORILA SVE REKORDE" Vučić: U 2024. prevezeno 4,4 miliona ljudi, a direktna linija do Šangaja postavlja nove standarde

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ispraćaju prvog leta nacionalne avio-kompanije Er Srbije za Šangaj, gde je istakao rekordan uspeh komapnije Er Srbija u protekloj godini.

foto: Marko Kolašinac

- Ono što je pokazatelj ogromnog uspeha je činjenica da ove godine Er Srbija, ovo je sad ekskluzivan podatak za vas, oborila sve rekorede i prevezla 4, 4 miliona ljudi, naravno naš aerodrom mnogo više, ali sama Er Srbija kao nacionalni avio prevoznik 4, 4 miliona ljudi. Neverovatan rezultat i ja molim jedan aplauz za ljude iz Er Srbije - istakao je predsednik Vučić.

- Kada smo krenuli u izgradnju Er Srbije mnogo su nas kritikovali dobrim delom bili skeptični niko nikakve rezultate nije očekivao. Danas je Er Srbija u 11 zemalja regiona od prostora bivše Jugoslavije i od Mađarske do Grčke koja ima svog nacionalnog prevoznika koji leti i do Njujorka i do Čikaga i koji leti i do Tjenđina i do Guangdžoua i koja leti do Šangaja - rekao je Vučić.