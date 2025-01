BRUKA I SRAMOTA Reporter N1 otkrio glavni cilj "studenata": Blokiraće pristup kliničkom centru (VIDEO)

REPORTER N1 u uključenju uživo otkrio je glavni cilj "studenata". Naime, oni će blokirati pristup Kliničkom centru.

Foto: Printscreen/Tviter/@LaziDetektor

- Finalna faza podrazumeva da se zapravo kompletna Mostarska petlja tamo u pravcu ka Kliničkom centru Srbije zatvori i to negde nešto pre 15 sati. To bi trebalo zapravo da bude i finalizacija samog protesta - naveo je on.

Dakle, "studenti" svesno idu u ugrožavanje života ljudi koji svoj spas traže u Kliničkom centru Srbije kog je, uzgred, izgradio predsednik Vučić.

Reporter N1:



"Finalna faza podrazumeva da se zapravo kompletna Mostarska petlja tamo u pravcu ka Kliničkom centru Srbije zatvori i to negde nešto pre 15 sati. To bi trebalo zapravo… pic.twitter.com/GjdCU2rdWb — Detektor laži (@LaziDetektor) January 10, 2025