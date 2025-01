TRAMPOVE POTEZE SVI ČEKAJU: Šešelj objasnio šta će raditi novi lider SAD

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp spreman da uništi EU.

Foto: V. Danilov

- On (Tramp) će dalje podsticati bekstvo kapitala iz Evrope u Ameriku ovih raznih industrijskih giganata. On (Tramp) će dati snažniju injekciju američkoj industriji. On (Tramp) će uticati da se što više američkih firmi vrati iz Azije, Afrike, Evrope, Latinske Amerike i da opet Ameriku učini velikom - kazao je Šešelj za Hepi TV.

Kaže da Tramp mora da žuri i da će vratiti Panamski kanal. Dodao je da Trampu nije potreban rat sa Rusijom ili Kinom.

Kada je u pitanju Bliski istok, Šešelj ističe da Amerika može da zaigra na "kurdski faktor".

- Kurdi su vrlo borben narod - kazao je lider radikala.