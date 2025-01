VUČIĆ NA PUTU KA HILANDARU Predsednik objavio video i poručio: Sačuvaćemo Srbiju i nikome nećemo dozvoliti da je vrati u prošlost

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak na Instagramu sa puta ka Hilandaru gde će provesti Božić.

Foto: Printskrin

- Srećan Badnji dan našem narodu, ma gde živeo! Sačuvaćemo Srbiju i nikome nećemo dozvoliti da je vrati u prošlost! Živela Srbija! - napisao je Vučić uz video-snimak:

- Evo me u Jerisosu odakle brodom idemo do Hilandara. I danas na Badnji dan, prelep dan ovde u Grčkoj, hoću samo našem narodu ma gde naši ljudi da žive, ne samo u Srbiji, već u celom regionu, širom sveta da čestitam praznik. Da im poželim radostan Božić i najbolju moguću godinu. Ova godina neće biti laka za nas Srbe. Pokušavaće sa različitih strana da nas pritiskaju, pokušavaće da otvaraju teme koje su odavno zatvorene, pokušavaće da nam komadaju i cepaju teritoriju kao što kao što nisu uspevali u prethodnih desetak i 12 godina. Pokušavaće da nas vrate na staro i da nas vrate u prošlost. Nikada na to nećemo pristati. Uvek kada bih dolazio na Hilandar, imao sam dobre, blage misli, ali i dobijao novu snagu. Znao koliko su oni koji su upravljali vekovima unazad ulagali u Hilandar, koliko su ga voleli, koliko su ga čuvali, koliko su brinuli o njegovoj budućnosti znajući da time brinu i o budućnosti Srbije. Zato sam siguran da ću i danas posle prisustvovanja liturgiji na Badnji dan i bdenja i prisustva na božićnoj jutarnjoj liturgiji vratiti se snažniji i jači i zajedno sa vama dragi građani uspeti da sačuvam Srbiju i da je dalje branimo i da dalje i nadalje raste Srbija brže nego druge zemlje. Živela Srbija! Srećan vam Badnji dan i Hristos se rodi! - rekao je predsednik u video poruci.