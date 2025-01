INTERVJU VUČIĆA ZA NAJZNAČAJNIJE NOVINE U UAE: Ujedinjeni Arapski Emirati su pravi i istinski prijatelji Srbije (VIDEO)

UJEDINjENI Arapski Emirati se u Srbiji smatraju istinskim prijateljem, bratskom zemljom. Divimo se i ja se lično divim njegovom visočanstvu šeiku Muhamedu Bin Zajedu Al Nahjanu. On je danas jedan od najistaknutiji i najvažnijih svetski lider. Verujem da će on uspeti da doprinese miru u svetu sa novom Trampovom administracijom. On je sposoban da govori i sa Putinom i sa Zelenskim, da priča sa svima i razume svačiju poziciju. Imati tako dobrog prijatelja je veoma važno za nas

Foto: aletihad

Ovo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao i intervjuu za najveću i najvažniju medijsku kuću u Ujedinjenim Arapskim Emiratima - "Aletihaden".

- Kada sam primetio koliko novca UAE investira u moderne tehnologije, uzimajući najbolje sa različitih strana sveta, što čini vašu zemlju nezaustavljivom na putu ka napred. To je naš prozor za priliku kako da saznamo više o tome kako da implementiramo mnoge stvari koje su postale normalne u UAE - rekao je predsednik Srbije.

- Mi smo prijatelji i braća ali ljudi ne znaju činenicu da kada smo se suočavali sa teškom finansijskom situacijom pre 10 godina, kada niko nije hteo da nam pomogne, kada su nam plate i penzije bile niske, njegovo visočanstvo nam je pomoglo mnogo finansijski dajući nam kredit pod veoma povoljnim uslovima. I on je opet to uradio kada je bila Korona i mi to nikada nećemo zaboraviti - objasnio je Vučić.