''DEO TIH LJUDI SU POLITIČKI OBOJENI'' Predsednik Vučić o prosvetnim radnicima: Ispunili smo im sve zahteve

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje na sednici Vlade na kojoj je, između ostalog govorio i o prosvetnim radnicima.

- Imao sam razgovore, bila je sa mnom Slavica Đukić Dejanović, razoovr sa prosvetnim radnicima, ispunili smo im sve zahteve. Srećan sam, pokušao sam da vam pomognem, ali nisam imao taj slučaj da neko za 24 sata promeni priču i ploču. Za jednu stvar su objektivni u pravu, nikada neću prihvatiti da Đilasova nastavnica izvodi decu na ulice i da to bude vrhunac kako bi trebalo da izgleda škola. Ne bih voleo da moje dete neko takav uči niti vaspitava, ne želim to ni tuđoj deci, sve su to naša deca. Prosvetni radnici su u pravu za jednu stvar, 2018. smo dostigliu republički prosek sa platama, međutim, ja sam kriv za to, povećavajući više plate zdravstvenim radnicima i vojsci, i sada oni imaju nešto niže. Prihvatili smo da to ispravimo, oni su prihvatili, pa su promenili svoje stavove. Mislim da je važno, da vi donesete odluku da u narednim danima krenete u razgovore sa njima. Najlakše je primeniti mere disciplinske i sve druge. Deo tih ljudi su politički obojeni, ali to je mali deo po mom mišljenju, mogu da budu u sindikatima, ali većina će da razume kad im uputite dobru poruku, kada im pokažete da brinete o njihov platama i primanjima, interesima. Donesite odluku i kada prođu praznici krenete u razgovore i izveštavate javnost šta ste sve prihvatili, a kako su zahtevi narastali - rekao je Vučić.

- Neverovatno je kao kvasac zahtevi su narasli u roku od 24 sata, zato što su neki od njih kao politički aktivisti pomislili "evo je revolucija, poobedili smo, sad će da teče med i mleko", za dva godine ne bi imali ni platu, kao što je de fakto nisu ni imali 2010. i 2011. - rekao je Vučić.