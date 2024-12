"SAD SVI U EVROPI ZNAJU DA LAŽU" Vučić o situaciji na KiM i teroru Aljbina Kurtija - "Ovo je izraz njegove nemoći"

GOSTUJUĆI u emisiji "Četvrkom u 9" na RTS-u predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je između ostalog i tešku situaciju u kojoj se nalazi naš narod na Kosovu i Metohiji.

- Sada se sve vidi i to vide svi u Evropi i svetu. Ranije smo mogli da računamo na Kineze i Ruse od velikih sila, i dalje to možemo. Imao sam odličan razgovor sa Lavrovom - rekao je Vučić i dodao da će sa Ficom zajedno ići na Paradu pobede 9. maja u Moskvu kada se obeleđava 80 godina pobede nad fašizmom.

- On će doći do Beograda, pa ćemo zajedno leteti tamo. Valjda ćemo da stigneo do Moskve- dodao je Vučić.

Dodaje da danas cela Evropa razume šta se dešava u Prištini:

- Mnogo su lagali oko svega, posebno oko ovog Ibar-Lepenac slučaja, što smo odmah rekli da lažu. Sad svi u Evropi znaju da lažu. Samo neka oni nastave svoj posao. Bićemo uz svoj narod na Kosovu i Metohiji - poručuje Vučić.

- To je izraz nemoći i sad su i Srbi počeli to da shvataju da ovo nije izraz njegove moći, već nemoći - komentariše Vučić poslednje poteze terora nad Srbima Aljbina Kurtija.

- Ja ne mislim da će se američka politika po pitanju Kosova mnogo promeniti, ali se nadam da će se promeniti. Verujem da će to biti moguće. Imamo mnogo prijatelja u Trampovoj administraciji, mnogo više nego u prethodnoj administraciji, mnogo ljudi sa kojima razgovaramo, ja sam već razgovarao sa više njih. Oni su neretko gosti u Beogradu, nastavićemo da razgovaramo, neki od njih imaju svoje poslove u Beogradu, neki iz drugih razloga vole... Imamo jednog Srbina izvanrednog, Roda Blagojevića, izuzetnog čoveka koji je veoma visoko etabliran i poštovan u Trampovoj administraciji od svih ljudi. Verujem da mnogo toga ili nešto bolje možemo da očekujemo - navodi Vučić odgovarajući na pitanje da li smatra da će nova američka administracija predsednika Trampa.

