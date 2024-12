GRAĐANI SRBIJE VIDEĆE NAJŽEŠĆU BORBU PROTIV KORUPCIJE: Vučić - "Sada ćemo da preuzmemo kroz posebne mehanizme"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji na RTS-u da će se preduzeti posebne mere i da će do 31. marta iduće godine građani imati priliku da vide "najžešću borbu protiv korupcije".

Foto: Printscreen

- Vezano za to imamo i problem korupcije. Kad god da sam govorio, ljudima iz vlasti na jedno uho uđe, na drugo izađe. Sada ćemo to da preuzmemo kroz posebne mehanizme. Do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije protiv ljudi koji su direktno ili indirektno u vlasti sa njima povezani u poslednjih 24 godine. -izjavio je predsednik.

Foto: Printskrin RTS

- Ono što je dobro u protestu mladih ljudi, studenata je to što su pokrenuli jedno pitanje koje sam čak negde podsvesno odbacivao ali nisam razumeo širinu teme. Sva su dokumenta sada dostupna. Ako je bilo ko bio korumpiran, odgovaraće. Mi smo kao da smo izgubili energiju koji su koristili i zloupotrebljavali svakog od nas. Znate koliko na nedeljnom nivou ja čujem "E šef je to rekao, moraš to, e Vučić je". Napravićemo kroz taj mehanizam i neka tela koja će uz pomoć BIA i MUP da rade taj posao, koja će moći da primaju pritužbe i rade posao. Kažete, Vučić je vlasnik Franša, dakle, sve što kažu mora da se proveri i da se dođe do određenih zaključaka. Radićemo protiv svih onih koji su otimali i krali. Tu će biti mnogo ljudi iz vrha vlasti i lokalne. - dodao je.