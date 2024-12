O EKONOMSKIM uspesima Srbije u 2024. godini, krizi na Kosovu i Metohiji, studentskim blokadama i protestima - u emisiji Četvrtkom u 9 za RTS večeras govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

O tome šta bi kao građanin Srbije rekao o Srbiji

- Rekao bih mu nešto, što se tiče mene lično kao građanina, kao predsednik drugačije su stvari, imamo velike geopolitičke probleme koji utiču na Srbiju, svi misle da bolje znaju od svog predsednika, ono što me brine to je moguće, kad kažem moguće-biće uvedene sankcije NIS-u.

O korupciji

- Sada ćemo to da preuzmemo kod posebne mehanizme i do 31og marta graćani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije protiv ljudi koji su u vlasti - rekao je predsednik.

- Dakle kažete Vučić je vlasnik ''Franša'', dakle kažete Vučić je vlasnik voza Beograd-Novi Sad, sve što kažu mora da se provere, da se vidi-jesam li vlasnik Franša, ili nisam...

O Pokretu za narod i državu

- Već tamo od 15og marta ljudi će moći i da se učlanjuju i da pristupaju - rekao je predsednik - rekao je predsednik.

O odgovaranju za krivična dela

- ja sam za to, svi koji su počinili krivično delo da odgovaraju, svi- jasan je predsednik.

- O tome odlučuje Tužilaštvo- kaže predsednik.

-Ni vi ni ja, ni krizni štab, ni plenum- jasan je predsednik.

O lažima opozicije

- Vidite poštovani građani, ovo je naslovna strana ja sam taj koji drži ruke... ovde piše kaže ko su pripadnici Vojske Srbije kojima bi Vučić da razbaca studente... pošto vi zante o čemu je problem ja vas pitam: Kako možete ovako masno da lažete, kako vas nije stid da ovako masno lažete, zato što se dodovoravate gazdi Šolaku... - kaže predsednik.

- Dakle, suština je u tome, ljudi da probamo da razgovaramo civilizivonao, ali oni ne žele dijalog - kaže predsednik.

- Veštačkom inteligencijom su dodavali neke kriminalce - istakao je predsednik povodom laži opoziciji o skupu SNS-a u Sava centru.

O pitanju u šta veruju studenti

- Nema nikakve sumnje da su u nečemu u pravu. Da li ih ja sasvim razumem teško mi je da to kažem, stariji sam mnogo od njih, 30 ili 30 i kusur godina, davno sam bio mlad, da iskoristim čuvenu Čerlilovu kad je neko mlad ako nije levičar onda nema srca, a ko to ne promeni onda nema pameti- kaže predsednik.

- Oni imaju ogroman elan, ogromnu energiju, pokazali su se pametnijim od onih koji bi da ih iskoriščavaju- kaže predsednik.

- Oni žive od kad zanju za sebe, od 6, 7 godine života žive u zemlji u kojoj je stabilan dinar- kazao je predsednik.

- Ja vam donosim ekskluzivnu vest, za zaključno sa 21 decembrom nivo investicija je rekordan - istakao je predsednik o ekonomskom stanju u zemlji.

- Oni traže antisistemska rešenja svuda, pogledajte Nemačku, danas je kadidat za kancelara vodi Alis Vajdel, to je ogromno iznenađenje, traže nesistemska rešenja, kao što je bio Tramp, imate Saru Vagenhent koja je levica... Dakle, ljudi traže potpuno drugačija rešenja, da li je to uvek ozbiljno, da li je to uvek dobro, nisam siguran-k kaže Vučić.

O tome odakle će biti zemlje koji će otprizanti Kosovo

- Sa divnih kontinenata, iz Afrike i Azije- rekao je Vučić o tome odakle su zemlje koje će povući priznanje Kosova.

O protestima

- Nisu radi da govore ni razgovaraju ni sa kim, jer ako bi razgovarali sa mnom bili bi izdajnici- o parolama studenata.

- Uvezali su i Vojvodinu kao svoju temu, kao što vidite od Ješića i drugih - istakao je Vučić o protestantima.

- Je li Kurti podržao proteste? Da li sus vi mediji i političari stali uz proteste? Da li su to učinili svi iz Sarajeva? Upitao je predsednik.

- Dakle, Sarajevo, Zagreb, Priština, Milo Đukanović, njegov fakultet i njegovi studenti podržali proteste- istakao je predsednik.

- Ja mislim da ništa više od ovoga ne treba da dodam- jasan je predsednik.

- Nije me niko iznenadio, to su sve isti ljudi - rekao je predsednik o poznatim iz Srbije koji podržavaju proteste.

O štrajkovima i zašto ne idu u generalni štrajk

- Svi bi oni išli u generalni štrajk, ovi rektori, dekani izuzev nekoliko njih poput Čede Antića koji može da kaže šta misli, ostali su se uplašili sopstvene senke. Išli bi oni u generalni štrajk, ali ako idu u generalni štrajk mora da postoji minimum procesa rada, a manja plata. Ovako em manje radiš, a ista ti plata i šta te briga za sve. E zato nema generalnog štrajaka. Kada govorite o školama, ne može da bude obustava rada, može da bude generalni štrajk. Štrajk je uredu, imaju prava na štrajk, nije fer prema deci, ali imaju pravo, ali imaju i minimalni proces rada.

- Ja sam primio ljude iz proteste, ovo je moj imejl, stiglo je od 4 njihova sindikata, ja sam ih primio došli ljudi kod mene izneli svoje zahteve, ja im sve zahteve prihvatio.

- Prihvatio sam izmenjeni zahtev, ne isti, oni se saglasili svi i rekli ovo je ogroman pomak, a onda se čudo dogodilo u roku od 15 sati i rekli ne može.

- Mora da postoji poštovanja minimuma procesa rada- istakao je predsednik o štrajku u prosveti.

- Kada sve to stavite na takav način- moj im je poziv da ne slušaju partijske kadrove nego da se posvete deci, da dođu da razgovaraju i da pronađu rešenje.

O ekonomskoj snazi i zdravstvu

- Rezultat je to da Er Srbija će ove godina imati preko 50 miliona dobiti, preko 8 miliona putnika imamo na aerodromu.

- Pošto se stalno kod ans govori lečimo decu sms porukama, u svim zemljama se dobrim delom leče sms porukama, kod nas je zdravstvo gotovo besplatno - kaže predsednik.

- Imamo pet stotina puta više novca nego 2012. godine- naglasio je predsednik Srbije.

- Zašto razumem te mlade ljude donekle, moj stariji sin , letos je bila priča, Danilo, on je mnogo emotivniji od Milice, došao kod mene potpuno ljut kaže: ''šta je tata ovo'' i pokazuje mi nešto sa društvenih mreža, kaže: ''ovo je porodilište u Pančevu, ništa nije ok'', ja mu kažem: '' hajde sedi, da vidiš brojeve da vidiš koliko smo novca uložili''.

- Hoću da vam kažem nije to jednostavno, niti to uvek može sve- kaže predsednik.

O kreditima za mlade

- Deo ljudi od sebe polaze, znaju da su prevaranti. Dakle, nešto je drugo ovde u pitanju, hajde d apokušamo da sagledamo to da svi mladi imaju rešenje svog stambenog problema.

- Mi obezbeđujemo, mi mroamo da bdue garant za onoga koji kupuje stan, bilo starogradnja, bilo novogradnja ili od Građevinske direkcije Srbije.

- A daće Poštanska štedionica, moraće da bude neka vrsta jemstva roditelja.

- Mi 124 evra, 93 evra mladi čovek ili njegovi roditelji, od 2-6 svega 127 evra - kaže predsednik.

O Trampu i carinama

- Malo poznajem te ljude. Oni će ići u žestok sukob sa Kinom, oni znaju da im je Kina glavni takmac.

- Ja predviđam za ne više od godinu dana da će Amerikanci da kupe ''Severni tok'' - kazao je predsednik Vučić.

O sankcijama NIS-u

- Nisam ja pričao sa Svetim Petrom, do sad sam pričao sa zvaničnim Vašingtonom, ne mogu o tome da pičam jer bi narod video koliko smo nepravde doživeli kao zemlja.

- Lično sam kao vrhovni komandant tražio i prepunili smo rezerve za vojsku - kazao je predsednik.

O Republici Srpskoj

- Veoma sam zabrinut zbog cele situacije, vidim jednu vrstu svakodnevne kampanje protiv Srbije i protiv sprksog naroda u Sarajevu, što je loše, kod nas toga nema.

- Recimo, vi ste pre 10 godina imali odlazak iz NP u Sa bukvalno 8,1 prema odlasku u Beograd sada je 4 puta više onih kojih idu u Beograd.

- Dakle o Bošnjacima nijednu lošu reč- kaže predsednik.

- Republika Srpska uvek može da računa na podršku Srbije- kaže predsednik.

- Nikome sukobi nisu potrebni i Srbija će da da sve od sebe da bude mir.