VUČIĆ NA RTS: Do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije! Formira se novi pokret! Rekordan nivo stranih investicija

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije ''Četvrtkom u 9'' na RTS gde je govorio o regionalnim i globalnim izazovima, kao i o ekonomskoj snazi Srbije.

Na samom početku novinar RTS je pitao predsednika šta bi rekao nekom istraživaču javnog mnjenja kao građanin Aleksandar Vučić šta su problemi Srbije na kraju godine, kaže:

- Rekao bih mu nešto, što se tiče mene lično kao građanina, kao predsednik drugačije su stvari, imamo velike geopolitičke probleme koji utiču na Srbiju, svi misle da bolje znaju od svog predsednika te je izlišno da o tome i govorim. Ono što me brine to je moguće, kad kažem moguće-biće uvedene sankcije NIS-u.

Kaže da mu je zvanično potvrđeno da će biti uvedene sankcije NIS i da će to biti oko 1. januara.

- Čekam da vidim šta će da sadrži taj dokument. I Hrvati su se pobunili jer Janaf bi za dve godine prestao da postoji. Sada postoji zahvaljujući Srbiji.

O korupciji

- Što se tiče drugih stvari kao problem, vidim i to hoćemo li moći da izdržimo sa istom ili većom stopom rasta, a to je za građane najvažnije. Od toga zavise plate i penzije, žovotni standard ljudi. Kao probleme vidim nedovoljno energije i kod mnogih ljudi u vlasti i kod sebe, nešto manje nego prošle godine, što ću morati da ispravim. Vidim jedan ozbiljan problem u nama koji moramo da rešavamo, a to je princip navike opstanka na vlasti, a manje truda, ambicija, snova. Ne mislim da je to slučaj samnom. Moji snovi su uvek visoko postavljeni. Nisam siguran da je kod svih to slučaj. Vezano za to imamo i problem korupcije. Sada ćemo to da preuzmemo kroz posebne mehanizme. Do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije protiv ljudi koji su direktno ili indirektno u vlasti sa njima povezani, u poslednjih 24 godine.

- Ono što je dobro u protestu mladih ljudi, studenata je to što su pokrenuli jedno pitanje koje sam čak negde podsvesno odbacivao zato što sam znao da taj slučaj sa tim nema veze ali nisam razumeo širinu teme. Sva su dokumenta sada dostupna. Ako je bilo ko bio korumpiran, odgovaraće. Mi smo kao da smo izgubili energiju da se borimo protiv onih koji su koristili i zloupotrebljavali svakog od nas. Znate koliko na nedeljnom nivou ja čujem "E šef je to rekao, moraš to, e Vučić je". Napravićemo kroz taj mehanizam i neka tela koja će uz pomoć BIA i MUP da rade taj posao, koja će moći da primaju pritužbe i analiziraju sve što se pojavilo u javnosti. Dakle, kažete, Vučić je vlasnik Franša, dakle, sve što kažu mora da se proveri i da se dođe do određenih zaključaka. Radićemo protiv svih onih koji su otimali i krali. Tu će biti mnogo ljudi iz vrha vlasti i lokalne, regionalne.

O Pokretu za narod i državu

- Mislim da je SNS stranka čiji sam član i koju volim i koja je donela velike promene. Uskoro će doći do formiranja velikog Pokreta, na čijem čelu neću biti jer ne želim da budem predsedni bilo čega, želim da se više ljudi pita i odlučuje. Već tamo od 15. marta ljudi će moći i da se učlanjuju i da pristupaju. Radili smo na tome na ideji - rekao je predsednik i objasnio da neće biti na čelu Pokreta jer mora da razmišlja o budućnosti i o onima koji će doći posle njega. - Uzdam se u stratešku podršku SNS tome. Oni bi trebalo da budu strateški stub.

Kaže da deo tog Pokreta će biti i ljudi koji do sada nisu bili u strankama, oni koji su siti partijskog života ali koji žele dobro svojoj zemlji, koji žele da doprinesu oporavku Srbije.

- Sinoć sam govorio svim mladim ljudima, kao i danas kada sam ovim divnim mladim ljudima koji su bili najbolji studenti medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, govorio o tome šta su njihove obaveze i odgovornosti. Ne mogu da budem kao političari iz opozicije koji gledaju kako da iskoriste njihovu energiju, nekada i pametno postavljene zahteve, nekada ne sasvim tako. Nemam šta da iskorišćavam. Mladi jesu budućnost Srbije, ali njima ne treba da se dodvoravamo već i od njih da tražimo odgovornost i garantije za napredak zemlje u budućnosti.

Na pitanje da li će oni bahati i arogantni po osnivanju tog pokreta ići u zatvor kaže:

- U zatvor se ne ide za bahatost, već za kriminal. Biće procesuirani mogi. Dela će pokazati u narednih stotinu dana. Nije to lako pokrenuti, niti promeniti navike ljudi, ali videćete velike promene u narednih 100 dana.

Na pitanje da li će biti kažnjavani ljudi koji su napadali studente, kaže da je to posao za Tužilaštvo i sudove.

- Nadam se kao predsednik Republike da će pravni sistem da bude jednak za sve. gde će jednako da se sudi i onima koji su sa jedne strane napadali neke ljude i koji su sa druge strane napadali neke ljude.

Podseća da su bili napadani ljudi koji misle drugačije.

- Došao mu advokat i kaže i to što je "bacio dve baklje malo zapalio zavese u Gradskoj kući. Nije on to stvarno mislio". Morate da slušate i takve gluposti. Ja sam za to da svako ko je počinio krivično delo - da ide u zatvor. Da odgovaraju i oni koji su uletali kolima u studente i oni koji su bez razloga skakali po kolima. Da odgovaraju svi. Ali o tome ne odlučujemo ni vi ni ja, nego Tužilaštvo i pravosuđe donosi odluku.

Na pitanje da li tu ima ljudi koji su bliski SNS, kaže da nema sumlje da su se tu nekada našli da prođu slučajno, a nekada i namerno zato što i oni imaju nekada pravo da demonstriraju ko i neki drugi, te podseća da ih je javno pozvao da ih puste da demonstriraju sami.

O specijalnom ratu protiv Srbije

- Sada ću vam pokazati kako funkcioniše ta fabrika laži kada se vodi specijalni rat protiv Srbije. Vidite poštovani građani ovo je naslovna strana - rekao je Vučić i pokazao naslovnu stranu Nove gde je njegova slika.

- I ovde piše "Ko su pripadnici Vojske Srbije, kojima bi Vučić da razbaca studente. Vlast pretvara Kobre u specijalce plaćenike". Pošto vi znate o čemu je reč, ja vas pitam, nije prblem napišite da sam đubre, nepomenik, ali kako ovako možete masno da lažete. Kako vas nije stid da ovako masno lažete zato što se dodvoravate gazdi Šolaku, kriminalcu, koji je rešio da Srbiju uništi pre nego što proda i zaradi milijarde i SBB i svim svojim medijima. I prodaje, preprodaje. I što morate ovako da lažete. Ja sam rekao kada je Đilas, napao studente, mladiće koji nisu pobegli pa je ispao skandal što nisu pobegli kada je hteo da ih maltretira. Svi su ućutali i nisu smeli da kažu da je Đilas napao mlade ljude, našu budućnost.

- Dakle, suština je u tome, ljudi da probamo da razgovaramo civilizivonao, ali oni ne žele dijalog - kaže predsednik.

Predsednik je objasnio da su veštačkom inteligencijom dodavali ljude koji nisu bili na skupu SNS koji je sinoć održan u Sava centru.

- Što ne pokažete narodu kako su lagali za sinoćni skup. Veštačkom inteligencijom su dodavali neke kriminalce i krezube ljude koji uopšte nisu bili tu. Od onoliko divnih ljudi, oni su morali da dodaju i da pokažu ljude koji nisu ni bili tu. Pa zamislite da mi to radimo sa studentima, pa na pamet mi ne bi palo, rekao bih Milošu da istog trenutka isključe takve iz stranke - istakao je predsednik povodom laži opoziciji o skupu SNS-a u Sava centru.

O studentima

Na pitanje da li on razume mlade ljude koji su na ulicama i da li misli da su u nečemu upravu, kaže:

- Nema nikakve sumnje da su u nečemu u pravu. Da li ih ja sasvim razumem, teško mi je da to kažem, stariji sam mnogo od njih, 30 ili 30 i kusur godina, davno sam bio mlad, da iskoristim čuvenu Čerčilovu: ''Kad je neko mlad a nije levičar on nema srca, a ako to ne promeni kad je star onda nema pameti''. Ne mislim sasvim tako - kaže predsednik i dodaje da priča o mladim punoletnim.

- Dakle, oni imaju ogroman elan, ogromnu energiju, pokazali su se pametnijim od onih koji bi da ih iskorišćavaju, koji bi da im nameću temu prelazna vlada, kao što su kriminalci poput Šolaka. Pobegli su od toga na pametan način. Koriste sve ono što je naučeno, sve trikove od ruža policajcu do knjige ispred ministarstva koje skupljamo, sve školski. Meni se više od toga, od tih trikova, sviđa taj polet i želja da menjaju svet. Oni ne znaju kako je bilo u ovoj zemlji, oni žive u zemlji koja ima stabilan dinar što nije bio slučaj do 2012. godine. Oni ne znaju kako je izgledala zemlja do 2012. godine - kaže predsednik.

- Ja vam donosim ekskluzivnu vest. Zaključno sa 21. decembrom nivo investicija je rekordan za Srbiji u njenoj istoriji. Pet milijardi i šezdeset i sedam miliona. Stranih direktnih investicija - rekao je Vučić i dodao:

- I još jedan iznenađujući podatak. EU i Azija su izjednačili, ali EU i dalje najveća sa 37,2 a Kina je 34 odsto, duva za vratom odmah.

- Oni traže antisistemska rešenja svuda, pogledajte Nemačku, danas je kadidat za kancelara vodi Alis Vajdel, to je ogromno iznenađenje, traže nesistemska rešenja, kao što je bio Tramp, imate Saru Vagenhent koja je levica... Dakle, ljudi traže potpuno drugačija rešenja, da li je to uvek ozbiljno, da li je to uvek dobro, nisam siguran-k kaže Vučić.

O tome odakle će biti zemlje koji će otprizanti Kosovo

- Sa divnih kontinenata, iz Afrike i Azije- rekao je Vučić o tome odakle su zemlje koje će povući priznanje Kosova.

O protestima

- Nisu radi da govore ni razgovaraju ni sa kim, jer ako bi razgovarali sa mnom bili bi izdajnici- o parolama studenata.

- Uvezali su i Vojvodinu kao svoju temu, kao što vidite od Ješića i drugih - istakao je Vučić o protestantima.

- Je li Kurti podržao proteste? Da li su svi mediji i političari stali uz proteste? Da li su to učinili svi iz Sarajeva? Upitao je predsednik.

- Dakle, Sarajevo, Zagreb, Priština, Milo Đukanović, njegov fakultet i njegovi studenti podržali proteste- istakao je predsednik.

- Ja mislim da ništa više od ovoga ne treba da dodam- jasan je predsednik.

- Nije me niko iznenadio, to su sve isti ljudi - rekao je predsednik o poznatim iz Srbije koji podržavaju proteste.

O štrajkovima i zašto ne idu u generalni štrajk

- Svi bi oni išli u generalni štrajk, ovi rektori, dekani izuzev nekoliko njih poput Čede Antića koji može da kaže šta misli, ostali su se uplašili sopstvene senke. Išli bi oni u generalni štrajk, ali ako idu u generalni štrajk mora da postoji minimum procesa rada, a manja plata. Ovako em manje radiš, a ista ti plata i šta te briga za sve. E zato nema generalnog štrajaka. Kada govorite o školama, ne može da bude obustava rada, može da bude generalni štrajk. Štrajk je uredu, imaju prava na štrajk, nije fer prema deci, ali imaju pravo, ali imaju i minimalni proces rada.

- Ja sam primio ljude iz prosvete, ovo je moj imejl, stiglo je od 4 njihova sindikata, ja sam ih primio došli ljudi kod mene izneli svoje zahteve, ja im sve zahteve prihvatio.

- Prihvatio sam izmenjeni zahtev, ne isti, oni se saglasili svi i rekli ovo je ogroman pomak, a onda se čudo dogodilo u roku od 15 sati i rekli ne može.

- Mora da postoji poštovanja minimuma procesa rada- istakao je predsednik o štrajku u prosveti.

- Kada sve to stavite na takav način- moj im je poziv da ne slušaju partijske kadrove nego da se posvete deci, da dođu da razgovaraju i da pronađu rešenje.

O ekonomskoj snazi i zdravstvu

- Rezultat je to da Er Srbija će ove godina imati preko 50 miliona dobiti, preko 8 miliona putnika imamo na aerodromu.

- Pošto se stalno kod ans govori lečimo decu sms porukama, u svim zemljama se dobrim delom leče sms porukama, kod nas je zdravstvo gotovo besplatno - kaže predsednik.

- Imamo pet stotina puta više novca nego 2012. godine- naglasio je predsednik Srbije.

- Zašto razumem te mlade ljude donekle, moj stariji sin , letos je bila priča, Danilo, on je mnogo emotivniji od Milice, došao kod mene potpuno ljut kaže: ''šta je tata ovo'' i pokazuje mi nešto sa društvenih mreža, kaže: ''ovo je porodilište u Pančevu, ništa nije ok'', ja mu kažem: '' hajde sedi, da vidiš brojeve da vidiš koliko smo novca uložili''.

- Hoću da vam kažem nije to jednostavno, niti to uvek može sve- kaže predsednik.

O kreditima za mlade

- Deo ljudi od sebe polaze, znaju da su prevaranti. Dakle, nešto je drugo ovde u pitanju, hajde da pokušamo da sagledamo to da svi mladi imaju rešenje svog stambenog problema.

- Mi obezbeđujemo, mi mroamo da bduemo garant za onoga koji kupuje stan, bilo starogradnja, bilo novogradnja ili od Građevinske direkcije Srbije.

- A daće Poštanska štedionica, moraće da bude neka vrsta jemstva roditelja.

- Mi 124 evra, 93 evra mladi čovek ili njegovi roditelji, od 2-6 svega 127 evra - kaže predsednik.

O Trampu i carinama

- Poznajem te ljude. Oni će ići u žestok sukob sa Kinom, oni znaju da im je Kina glavni takmac.

- Ja predviđam za ne više od godinu dana da će Amerikanci da kupe ''Severni tok'' - kazao je predsednik Vučić.

O sankcijama NIS-u

- Nisam ja pričao sa Svetim Petrom, do sad sam pričao sa zvaničnim Vašingtonom, ne mogu o tome da pičam jer bi narod video koliko smo nepravde doživeli kao zemlja.

- Lično sam kao vrhovni komandant tražio i prepunili smo rezerve za vojsku - kazao je predsednik.

O Republici Srpskoj i Kosovu i Metohiji

- Veoma sam zabrinut zbog cele situacije, vidim jednu vrstu svakodnevne kampanje protiv Srbije i protiv sprksog naroda u Sarajevu, što je loše, kod nas toga nema.

- Recimo, vi ste pre 10 godina imali odlazak iz NP u Sa bukvalno 8,1 prema odlasku u Beograd sada je 4 puta više onih kojih idu u Beograd.

- Dakle o Bošnjacima nijednu lošu reč- kaže predsednik.

- Republika Srpska uvek može da računa na podršku Srbije- kaže predsednik.

- Nikome sukobi nisu potrebni i Srbija će da da sve od sebe da bude mir.

- Bićemo uz svoj narod na Kosovu i Metohiji- kazao je predsednik.

- Ja ne mislim da će se američka politika po pitanju Kosova mnogo promeniti, ali će se promeniti- kazao je predsednik.

O non pejperima

- to su gluposti i pusti snovi. Vi morate razumete ova godina je za nas sve teška, ova godina je godišnjica teških, mnogo 30godišnjica imamo, plašim se samo da će biti višak strasti, a manjak racia i to je ono što me brine - kazao je predsednik.

-Važno je da umemo sa ljudima iz regiona da sednemo i govorimo o miru- rekao je Vučić.

-Suština je ta da mi moramo da razumemo da zajednički gradimo budućnost u regionu.

O očekivanju od izbora u Hrvatskoj

- Ništa. Svejedno je. Oni svi su saglasni u jednoj stvari da im je Srbija strateški protivnik - istakao je predsednik.

- Hvala vama, srećnu Novu godinu želim Vama, građanima dobro zdravlje, uvek boljz godinu i da čuvamo mir i stabilnost.