BRNABIĆ: Hrvatska priznala da radi na smeni Vučića!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je izjave Ivane Kekin, kandidatkinje za predsednicu Hrvatske, koja je izjavila da je strateški interes Hrvatske da predsednik Aleksandar Vučić ne vodi Srbiju.

- U poslednjoj nedelji kampanje za predsedničke izbore u Hrvatskoj, oni se bave time ko je predsednik Srbije. Zanimljivo.... Ovo je definicija pojma "mešanje u unutrašnja pitanja druge zemlje"! Da li bilo ko može da zamisli da se tokom predsedničkih izbora u Srbiji govori o tome ko treba da bude predsednik Hrvatske? Moje pitanje građanima Srbije: ako Hrvatska tako otvoreno priznaje da je njihov STRATEŠKI INTERES da @avucicne bude na vlasti, onda to direktno implicira da rade sve na njegovoj smeni. To znači da oni čak i ne kriju da podržavaju njegovu smenu (nasilnu i nedemokratsku, jer on apsolutno ima većinsku podršku ljudi u Srbiji) finansijski, logistički, obaveštajno i na svaki drugi način? Ej, strateški interes! Pa kad vam je nešto starteški interes, na tome rade sve institucije, a ponajviše bezbednosne i obaveštajne u toj zemlji. Hvala im što su nam javno razjasnili neke stvari - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

