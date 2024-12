VUČIĆ: Stan mogu dobiti studenti, svako ko ima 20 godina starosti i ko je nezaposlen

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je program kredita za mlade od suštinskog značaja za budućnost Srbije.

Foto: Novosti

- Najbolji je projekat za rešavanje stambenog problema u celoj Evropi. Postavlja se pitanje zašto ovo radimo. Ovo je sve, samo ne socijalna mera. Ovo je pre svega mera za budućnost Srbije, u ekonomskom, demorgafskom i svakom razvojnom smislu. Imaćemo ekonomsk iaktivnog građanina od ranijeg perioda, da sačuvamo ljude u našoj zemlji. Da svakom roditelju svako dete ostane u zemlji. Ovo ima potpuno racionalne korene - rekao je Vučić.

On kaže da je pitanje bilo kako će do toga da dođu nezaposleni, do 27 godina, studenti.

- Može i on da dobije stan. Mogu studenti da dobiju, svako ko ima 20 godina starosti i nezaposleni. Postoje samo dve nepoznanice - kaže on.