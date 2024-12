VUČIĆ O NAPADU ĐILASA NA MLADE IZ SNS-A: Najveća krivica je na onome ko je je izazvao sukob, zameram Luki što se nije sklonio

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na Hepi televiziji gde je govorio o napadu Dragan Đilasa na mlade iz SNS-a.

Foto: Printskrin

- Slušao sam Luku danas. Najveća krivica je na onome ko je izazivao i pokazivao mržnju, želju za sukobom, nasrtao na mlade ljude, ubedljivo najveća. Ima krivice i na drugoj strani, zato nisam žurio pred rudu. Mene društvene mreže ne zovu da reagujem na sve što nekome padne na pamet. Trudim se da budem pravičan i odgovaran - rekao je Vučić.

- Na moje radno mesto neko je došao, probio restriktivni protstor, pozvao na nezakoniti skup, okružili su Predsedništvo uz sve mere ugrožavanja bezbednosti i ustavom zagarntovane slobode kretanja, to je mnogo teže delo nego inače. Kakva je bila moja reakcija? Da ih vređam ,da se tučem, da izvučem Kobre da ih razbacamo? Nikome nije palo na pamet, pokazao sam poštovanje prema njima, ispunio zahteve. A onda su sa protivzakonitog skupa, gde nijednom uvredom nisam odgovorio, a onda su posle rekli nismo tebe ništa pitali. Što ste došli onda kod mene? Što ste došli da zviždite? Što ne zviždite tužiocima, oni su morali da vam daju papire. Niko ne za šta su više zahtevi. Nadaju se da će neko da sruši Vučića, pojaviće se 500 miliona pa će to da se desi. Moja reakcija je bila poštovanje, ljubav prema tim ljudima, da ostanu u ovoj zemlji i da vredno rade. Kod njih niko ne bi ostao na vlasti, sada je nezaposlenost 8 posto, nekada nisu imali šansu da ostanu ovde, sada imaju.

- Slušao sam mnogo teže reči nego "Đilase lopove". Zamislite da čujem u Areni "Vučiću pederu", a onda se mlatim sa svima u okružnjeu. Tako ne smete da se ponašate kao političar, imate odgovornost. Morate da trpite to.

- Morate da naučite da trpite, da tolerišete to, da slušate svakakve gluposti. Problem je sinoć bio u tome da neki ljudi misle da imaju pravo da rade šta hoće i provode nasilje bez ikakve odgovornosti. Problem sa druge strane je bio taj što je Luka hteo da zaštiti klince, reč je o divnom momku. Nije hteo da ih bije, reč je o momku koji je fin vaspitan, divan, koji ima bokserske veštine i to bi on rešio za tri sekunde. Nego nije hteo da to rešava na taj način. Samo je hteo da zaštiti svoje klince iz odbora.

- To im zameram, šta imate da lepite plakate na te lepe zgrade, da ih ružite? Kad vidiš da neko traži sukob, kao Đilas sinoć, slobodno se skloni. Sve je bilo režirano i pripremljeno, hteo je da rastera naprednjake. Luka je to morao da uradi, ne ti momci. Luki to zameram kao mom drugu i bratu, on je morao da se povuče i pobegne, pokaži narodu da je on budala, pomeri se. Samo ne ulazi u sukobe.

- Luka kao iskusan momak morao je to da vidi i da se skloni. Pusti, nek se hvali da je on jak. Ne znači da se plašimo, samo se skloni.