VUČIĆ: Mene su kineski prijatelji obavestili o organizovanju obojene revolucije u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na Hepi televiziji.

Foto: Printskrin TV Happy

- Mene su kineski prijatelji obavestili o organizovanju obojene revolucije u Srbiji, upozorili me na modus operandi, otkrili kako je kod njih bilo, od Tjenamena do Hong Konga. Imam i saznanja, i uvek imam i protiv otrov za to što neko organizuje. Rećiću vam kako sam već upozorio predsednika Vučevića, predsednika moje stranke šta mu se sprema za 2026, ili početak 2027. ne bi li srušili SNS. Kada to znate dve godine unapred onda imate dovoljno vremena da se pripremite iako je to teško iako je to dubinski napad na samostalnost jedne zemlje. Tačno je da sam u NRK možda i najpopularniji strani lider iz celog sveta, hvala im na poverenju. To je zato što oni vide jednu malu zemlju koja se bori za svoj suverenitet, a to nije lako - kaže Vučić.